Rossi a Wild ve slepé uličce. Smlouva za dveřmi? Ani náhodou!

Útočník Marco Rossi má za sebou průlomovou sezonu, v níž nasbíral 60 bodů (24+36) a potvrdil, že má potenciál stát se jedním z klíčových hráčů Minnesoty Wild. Přesto je na konci července stále bez smlouvy a budoucnost třiadvacetiletého centra zůstává nejistá.

Rossi neměl možnost využít arbitráže, ale mohl podepsat offer sheet s jiným klubem NHL. Nic takového však zatím nenastalo a GM Wild Bill Guerin podle všeho zůstává klidný, jelikož od začátku tvrdí, že jakoukoli nabídku od jiného týmu okamžitě dorovná.

Situace však není jednostranná. Přestože Rossi formálně nemá „žádná práva“, v praxi drží silnou pozici. Wild jsou na pozici centra výrazně oslabení a v současném kádru Rossi figuruje jako jeden z mála ofenzivních tahounů s potenciálem růstu. Vzhledem ke zraněním i nevydařenému období Wild na trhu volných hráčů bude jeho role zásadní od prvního dne kempu.

Podle informací zamítl Rossi nabídku pětiletého kontraktu v hodnotě 25 milionů dolarů. Stejně tak odmítl krátkodobou dvouletou variantu s celkovým platem pod hranicí pěti milionů. Na delší dobu požaduje plat kolem 6–7 milionů ročně, u kratšího kontraktu očekává minimálně pět.

Wild váhají. Dlouhodobý závazek s vyšším cap hitem je rizikem, pokud by se Rossiho výkony v budoucnu zastavily. Naopak krátký a levnější kontrakt bez klauzulí o nevyměnitelnosti by znamenal, že by se Rossi mohl snadno stát předmětem výměny, což ze své strany nechce připustit.

Celá situace se tak dostala do patové fáze, která zřejmě potrvá až do přiblížení tréninkového kempu.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+