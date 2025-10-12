NHL.cz na Facebooku

Roslovic si konečně našel nový klub, bude hájit barvy Oilers

10. října 20:02

Jakub Ťoupek

Čekání na nové angažmá je pro Jacka Roslovica konečně u konce. Osmadvacetiletý útočník změnil agenta poté, co začátkem léta nepodepsal smlouvu. V létě se pak připravoval doma v Columbusu a nyní si jej vybral Edmonton, se kterým podepsal na jeden rok.

Osmadvacetiletý rodák z Columbusu patřil mezi nejlepší zbývající hráče na trhu volných hráčů. Roslovic v minulé sezóně odehrál za Carolinu 81 zápasů a vstřelil 22 gólů a přidal 17 asistencí. V play-off se ale trápil a nezískal stabilní roli v sestavě Hurricanes, což mělo negativní vliv na jednání o budoucí smlouvě. 

Edmonton zažívá velice perné období. S klubem prodloužili během posledních dní McDavid, Ekholm, nebo Walman. Nyní se k nim přidává i podpis bývalého hráče Winnipegu nebo Columbusu, který odehrál v NHL přes 500 utkání. 

Podpis Roslovica ale komplikuje situaci Oilers s platovým stropem. Není pochyb o tom, že jeho příchod pomáhá Oilers získat další hloubku útočných řad. Přidání dalšího 1,5 milionu dolarů ale týmu výrazně komplikuje situaci právě s financemi. 

V současné době je na listině dlouhodobě zraněných pouze Zach Hyman, což dodává určitou flexibilitu pod platovým stropem. Zranění jsou i Jake Walman a Mattias Janmark, kterým se ale zatím započítává celý kontrakt. 

Až se Hyman uzdraví, přijdou pro Oilers další komplikace a někteří hráči budou muset jít z kola ven. Právě levnější kontrakty, které mají Roslovic, a třeba David Tomášek, pak mohou být týmu velmi prospěšné. 

Samozřejmě z této situace může vyjít jako poražený i David Tomášek, který se může jevit jako kus pro trejd, nebo teoreticky může být poslán na farmu. Budeme si muset počkat, ale prozatím je tým v dobré situaci, co se týče platového stropu, a má dobrou pozici do budoucna.

