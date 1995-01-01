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NHL

Rok za minimum. Hovorka nadále součástí Panthers, i když bez jakékoli jistoty

22. července 22:33

Jiří Lacina

Jeden rok, 850 tisíc, dvoucestně. To je vlastně nejmíň, co může aktuálně klub NHL nabídnout. Minimální plat, minimální délka a avizovaný příjem pouze za předpokladu působení v NHL. V případě pobytu na farmě dostane Mikuláš Hovorka 100 tisíc dolarů.

Je to ale signál, že klub s Čechem počítá a nevzdává se ho.

Pětadvacetiletý, bez centimetru dvoumetrový bek, nebyl nikdy draftovaný. Za farmu Floridy Panthers odehrál dvě sezóny, loni s debutem v NHL. Meziročně zlepšil produktivitu a výrazně posunul i svou spolehlivost, v +/- byl loni s 23 body v týmu Charlotte Checkers nejlepší. Také proto přišla v dubnu šance zahrát si za první tým.

„Když mi zavolali, nemohl jsem usnout. Tak nadšený jsem byl. Je to rozhodně splněný sen. Vedle k tomu dlouhá cesta. Pořád jsem z toho trochu mimo,“ hlásil rodák z Prahy, který hokejově dozrál v Českých Budějovicích.

Hovorka nakonec stihnul mezi Pantery čtyři starty a zapsal jednu asistenci. V reprezentaci naskočil v Euro Hockey Tour, odehrál tři utkání, nicméně k nelibosti některých fanoušků se do soupisky na mistrovství světa nedostal.

Florida si ho chce dvoucestným kontraktem podržet a minimálně rok sledovat Čechův další možný posun. Na farmě určitě dostane spoustu minut a výraznější roli.

„Panthers si ho váží. Podepsali ho jako slibného mladého obránce a chtějí, aby pokračoval v rozvoji,“ hodnotí podpis floridský insider George Richards.

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