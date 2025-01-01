Rok v San Jose a dost. Clowe končí v kanceláři, rodina má přednost

8. září 13:00David Zlomek
Ryane Clowe se nečekaně rozhodl ukončit své působení v roli asistenta generálního manažera San Jose Sharks. Ve funkci vydržel jen jednu sezonu, přestože návrat do známého prostředí působil loni jako přirozený krok.
„Opravdu jsem si zamiloval být zpátky v San Jose a spolupracovat s Mikem Grierem i celým jeho týmem,“ uvedl Clowe v oficiálním prohlášení zveřejněném na sociálních sítích klubu. „Ale v tuto chvíli je tohle rozhodnutí nejlepší pro mou rodinu. Tým má před sebou skvělou budoucnost a je nastavený na dlouhodobý úspěch.“
Clowe se do organizace Sharks vrátil poprvé od roku 2013, kdy byla jeho hráčská kapitola v Kalifornii uzavřena trejdem do New York Rangers. Přitom šlo o hokejistu, který si svou kariéru u Žraloků doslova vydřel – od šestého kola draftu 2001, přes tvrdou školu AHL, kde za dvě sezony nasbíral 102 bodů a téměř 200 trestných minut, až po stabilní roli v prvním týmu. Od roku 2006 byl pevnou součástí kabiny a mezi lety 2008–2012 pravidelně kombinoval padesátibodové sezony se stovkou trestných minut. Tři roky nosil na dresu i „A“ asistenta kapitána.
Jeho odchod v roce 2013 mnohé fanoušky bolel. Sharks za něj tehdy dostali balík draftových voleb, ale Clowe už nikdy nenavázal na výkony ze San Jose. V Rangers se neprosadil, a ani následné působení v New Jersey Devils mu nepřineslo návrat mezi elitní power-forwardy NHL. Poslední zápas odehrál v roce 2015.
Hned rok poté však vstoupil do trenérské role u Devils a od té doby zůstal v hokeji aktivní – nejprve dva roky jako asistent na střídačce, následně tři roky v poradní funkci u Rangers a loni návrat do Sharks jako pravá ruka GM Griera.
