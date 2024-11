Rodokmen Tygra! Unikátní kniha o hokeji pod Ještědem

(KOMERČNÍ SDĚLENÍ) Nejen pro všechny tygří fanoušky máme parádní předčasný vánoční dárek. Rodokmen Tygra je zcela unikátní kniha, která mapuje minulost hokeje v Liberci od prvních zmínek až do extraligové současnosti. Těšit se na ni můžete od pondělí 18. listopadu ve fanshopu a e-shopu.

Hokej v Liberci má za sebou 120 let bohatou historii plnou vítězství, proher a nezapomenutelných momentů. Tato kniha vás zavede na fascinující cestu od skromných začátků na přírodním ledě až k největším triumfům. Objevte příběhy hráčů, trenérů, fanoušků a mnoha dalších, kteří milují tuto nádhernou hru a kteří svým nadšením a odhodláním formovali nejen sport samotný, ale také klub a celé město.

Je to vášnivý příběh o překonávání překážek, o odkazu hokejových předků a o tom, co všechno hokej znamená pro Liberec a co liberecký hokej znamená pro ty, co jej zde mohli hrát a pomáhali tvořit. Připravte se na knihu plnou emocí, která vás vtáhne zpět do legendárních okamžiků pod Ještědem. Připravte se prožít Rodokmen Tygra!

Autor knihy David Lukšů

Od prvního nápadu až po dopsání poslední stránky uběhly tři roky. Kniha je obsáhlejší než jsem původně čekal. Příběh je nesmírně zajímavý a je srovnatelný s bohatou historií jihlavského či kladenského hokeje.

O obsah více než tři roky připravované publikace se postaral PhDr. David Lukšů, Ph.D., člen Redakce sportu České televize a šéfeditor sportovního zpravodajství. Celý projekt pak zaštítila společnost SMWorks, jmenovitě Matouš Kubáček a David Porš.

Na exkluzivní novinku se můžete těšit už v pondělí 18. listopadu, kdy si ji budete moci zajistit na tygřím e-shopu. Od úterý 19. listopadu ji pak najdete také na pultech kamenné prodejny tygřího fanshopu. Více než 500 stran hokejové historie pod Ještědem bude k dostání za 990 Kč. Pro majitele permanentních vstupenek, klubových karet či členům Tělovýchovné jednoty jsme si však připravili speciální benefit v podobě slevy 50 %. Pokud tak spadáte do jedné ze zmíněných skupin, budete si moci Rodokmen Tygra pořídit za dotovanou cenu 495 Kč.

Slavnostní křest knihy se uskuteční na utkání 29. listopadu, v němž Bílí Tygři vyzvou nabušený kádr Dynama Pardubice.

Povinnost pro každého správného tygřího fanouška, ale také tip na parádní vánoční dárek. Rodokmen Tygra je tu!

Share on Google+