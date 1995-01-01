Robertson zvolil arbitráž. Dallasu hrozí ztráta hvězdy

6. července 14:07Denisa Veselá
Patová situace mezi Dallasem Stars a Jasonem Robertsonem eskaluje. Elitní útočník podal žádost o platovou arbitráž, čímž sice zablokoval nabídky konkurence, ale zároveň spustil odpočet, který může Stars vyjít extrémně draho.
Hvězdný křídelník Jason Robertson odmítl dál čekat na kompromis a oficiálně podal žádost o nezávislou platovou arbitráž. Pro Dallas Stars to znamená jediné. Čas na uzavření dlouhodobé dohody se dramaticky krátí. Přestože generální manažer Jim Nill veřejně deklaruje snahu svou oporu podepsat, klub se momentálně ocitl v obrovské vyjednávací defenzivě.
Nervozita v Texasu pramení hlavně z toho, že se obě strany nedokázaly dohodnout ani po týdnech intenzivních schůzek. Robertson sice svými dosavadními výkony jasně ukázal, že patří mezi absolutní ligovou špičku, jenže vedení klubu se dlouhodobě zdráhalo přistoupit na jeho vysoké finanční požadavky. Nyní se však celá sága přesouvá k nezávislému arbitrovi, což pro Stars představuje obrovské riziko a nutí management jednat pod velkým časovým tlakem.
Finanční propast a Carlssonův efekt
Mezi oběma stranami se nachází hluboká finanční propast. Zatímco Stars údajně nabízeli roční plat kolem 12 milionů dolarů, Robertson požaduje minimálně 14 milionů. Jeho pozici navíc masivně posílila situace z posledních dní, která se točí kolem Lea Carlssona. Poté, co Philadelphia šokovala ligu rekordním offer sheetem pro švédského útočníka na astronomických 18 milionů ročně, si Robertsonův agent uvědomil, že se trh zásadně změnil. Šestadvacetiletý střelec, který má za sebou další skvělou 96bodovou sezónu, si je své ceny dobře vědom.
Jim Nill se situaci pokusil vyřešit radikálně už koncem června, kdy dojednal velkou výměnu se Seattle Kraken. Seattle byl připraven z Robertsona udělat jednoho z nejlépe placených hráčů celé NHL a nabízel mu monstrózní osmiletý kontrakt s ročním příjmem 15 milionů dolarů. Elitní útočník však tuto lukrativní možnost okamžitě zablokoval a odmítl se Seattlem dlouhodobou smlouvu podepsat. Buď do státu Washington zkrátka nechtěl, nebo si velmi dobře uvědomuje, že na otevřeném trhu může příští rok získat ještě větší kontrolu nad svým osudem a vybrat si ideální destinaci sám.
Hrozba jménem UFA v roce 2027
A právě status nechráněného volného hráče v létě 2027 představuje pro Dallas tu největší noční můru. Pokud spor skutečně dojde před nezávislého soudce, ten s největší pravděpodobností přiřkne Robertsonovi pouze roční kontrakt. Stars by tím definitivně spálili poslední rok, kdy mají na hráče chráněná práva, a příští léto by mohl odejít do jiného klubu zcela bez náhrady. Pokud by navíc arbitr určil částku, kterou Dallas kvůli platovému stropu neunese, mohl by se stát volným hráčem okamžitě.
V zámořských kuloárech se proto hlasitě proslýchá, že management Dallasu pomalu ztrácí naději na smír a intenzivně zvažuje rychlou výměnu ještě předtím, než začnou samotná slyšení. Ta jsou naplánována v období od 20. července do 1. srpna. Jako nejvážnější zájemci se v této souvislosti skloňují Pittsburgh Penguins. Pens mají pod platovým stropem volných více než 25 milionů dolarů a požadovaný plat by hvězdě bez problémů splnili. Pikantní je, že byl do Pittsburghu čerstvě vyměněn i jeho mladší bratr Nick, který v neděli podal rovněž žádost o arbitráž.