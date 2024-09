Robertson zůstává v Torontu. Podepsal jednoletý kontrakt

Dvaadvacetiletý útočník Nick Robertson prodloužil smlouvu s Torontem Maple Leafs. Američan zůstane v kanadském týmu ještě minimálně následující sezónu.

Setrvání Robertsona v Torontu přitom nebylo vůbec samozřejmostí. Americký útočník na konci června požádal svůj tým o výměnu, nakonec však spolupráce s Maple Leafs bude pokračovat minimálně jeden další rok. Robertson podepsal smlouvu v hodnotě 870 tisíc dolarů.

V dresu Maple Leafs se objevuje od roku 2021, ale pendluje mezi Marlies a hlavním týmem. V uplynulém ročníku odehrál převážnou část sezóny v hlavním týmu. V 56 duelech základní části posbíral 27 kanadských bodů, v play off odehrál šest duelů, ve kterých nezapsal žádný bod.

????️ We’ve re-signed forward Nick Robertson to a one-year contract pic.twitter.com/GJ0nGp6hW2 — Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) September 10, 2024

Generální manažer Brad Treliving údajně zkoumal trh s volnými hráči a s Robertsonem byl v kontaktu i mimo sezónu. Zároveň Treliving přiznal, že by pod novým hlavním koučem mohl dostat větší roli i prostor na levém křídle.

„Určitě jsem věděl, že Nick byl trochu frustrovaný, ale my se na Nicka díváme jako na vynikajícího hráče. Pro něj je zde velká příležitost. Potřebujeme, aby pro nás byl dobrým hráčem,“ popsal generální manažer, který se zároveň vyjádřil také k Robertsonově žádosti o trejd: „Nehodlám se pouštět do žádných spekulací ani do veřejného ohlížení. Prostě to necháme být a budeme pokračovat dál.“

Rodák z Kalifornie byl v draftu 2019 vybrán jako 53. hráč v celkovém pořadí. Jak velký dostane prostor v týmu Toronta? Zároveň se nejspíš jedná o jeden z posledních podpisů Leafs před začátkem nové sezóny. Podle webu puckpedia.com má aktuálně Toronto k dispozici pod platovým stropem něco před 400 tisíc dolarů.

