Robertson? Za každou cenu ho chceme udržet, zní z Dallasu

Méně oblíbené období je tady. Nejsme svědky žádných utkání, která by nám přeci jen trochu vylepšila denní program. I tak se ale něco najde! Již ve středu se spouští trh volných hráčů, kde nalezneme mimo jiné i několik známých jmen pro české fanoušky. Dnes ovšem vynecháme Pavla Zachu, Dominika Kubalíka či Filipa Zadinu a z blízka se podíváme na Jasona Robertsona.

Kdo by to byl před začátkem ročníku čekal. Rodák z kalifornské Arcandie Jason Robertson sice patřil k hlavním hvězdám v týmu Dallasu, i když manažery byl spíše přehlížen. Letos ale všem ukázal, co ve dvaadvaceti dokáže. Na své konto si připsal hned 83 kanadských bodů (42+41) a stal se nejlepším střelcem texaské organizace.



Otázkou ale zůstává, jestli mu náhodou nevleze do hlavy trochu více sebevědomí, než by bylo zdrávo. Doposud si totiž přišel jen na 800 tisíc dolarů ročně. To by se nově mělo vynásobit dokonce deseti! I prohlášení generálního manažera Jima Nilla se přiklání právě k této variantě, tedy podpisu za jakýchkoliv podmínek.



„Pro nás je naprosto klíčovým hráčem. Celý rok to ukazoval a teď mu to chceme splatit. Nevěříme, že by šel s formou dolů, ba naopak,“ uvedl Nill. Oblíbili si ho i místní fandové, kteří doufají v jeho setrvání.



Jeho cesta do kanadsko-americké soutěže nebyla vůbec jednoduchá. Přezdívaný Robo byl draftován ve druhém kole a ač to vypadalo na rychlý nástup, nebylo tomu tak. Nejprve se musel pořádně rozehrát na farmě. A to mu prospělo. Své nadání pro lední hokej prokázal i v dresu národního týmu. Na covidovém šampionátu v roce 2019 se blýskl čtyřmi brankami a pěti nahrávkami.



V nejbližších dnech uvidíme, jestli po něm nakonec nesáhne nějaký klub. Nároky ovšem budou určitě vysoké!

