Robertson hattrickem sestřelil Edmonton, Dallas v sérii poprvé vede

Třetí zápas napínavé série dopadl lépe pro Dallas. Ten otočil zápas v Edmontonu a dostal se do vedení 2:1. Jak zápas probíhal?

EDMONTON OILERS - DALLAS STARS

3:5 (2:0, 1:3, 0:2)

STAV SÉRIE: 1:2

Otočka Stars

Domácí vstoupili do zápasu lépe. Po první dvacetiminutovce na kostce svítil stav 2:0, když se trefili Hyman s McDavidem. Od té doby ale hosté lehce přebrali otěže, tedy alespoň v produktivitě. Třemi góly otočili ve druhé třetině skóre, nicméně Henrique ještě v samém závěru druhé části srovnal na 3:3. Vše bylo tedy otevřené do poslední třetiny. Ve dvaapadesáté minutě rozjásal hostující fanoušky svým třetím gólem v zápase Robertson, na což už Edmonton odpověď nenašel. Definitivně zápas rozhodl minutu před koncem Heiskanen střelou do prázdné. Další zápas se hraje ze středy na čtvrtek ve 2:30.

Branky a nahrávky

3. Hyman (McDavid, Bouchard), 8. McDavid, 40. Henrique (C. Brown) – 26. J. Robertson (Hintz, Seguin), 29. J. Robertson (Hintz), 30. W. Johnston (Stankoven, Benn), 52. J. Robertson (Seguin, Lindell), 59. Heiskanen (Benn).

Statistika

Střely na bránu: 30 – 22 | Přesilová hra: 0/2 – 0/1 | Trestné minuty: 4 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Stuart Skinner (EDM) – 17 zákroků, 3 OG, úspěšnost 81,0 %, odchytal 57:53

Jake Oettinger (DAL) – 27 zákroků, 30 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Jason Robertson (DAL) 3+0

2. Connor McDavid (EDM) 1+1

3. Roope Hintz (DAL) 0+2

