Letos byl v NHL trh s gólman velice rozmanitý. I proto se čekalo, jestli Davidovi Rittichovi dopadne nějaké angažmá, nebo nikoliv. Nemá totiž za sebou dobrou sezonu, o kterou by se mohl opřít. I tak si ho ale vybral Winnipeg, jenž mu nabídl roční smlouvu.

Na první pohled fajn angažmá, na to druhé trochu s podivem. Samozřejmě, nemůžeme kroutit hlavou nad tím, že Rittich chtěl zůstat v NHL. I proto asi vzal nabídku Winnipegu a nechtěl čekat, co by kdyby.

A proč je to tedy s podivem? Inu, špatnou sezonu, kterou za sebou má v podobě pouze šesti výher, byla mnohými přičítána právě malému počtu odchytaných zápasů. Dohromady jich bylo sedmnáct.

Nyní přitom míří do týmu, který spoléhá vyloženě na jednoho gólmana. Od té doby, co v sezoně 2015/16 Connor Helleybuck vstoupil do ligy, odchytal americký gólman nejvíce minut v NHL. Druhý Bobrovskij zaostává o téměř tisíc minut!

„Těším se, že budu krýt záda takovému gólmanovi,“ říká ale Rittich. „Něco se od něj přiučím, určitě spolu budeme dobře vycházet. Gólmani musí být víc než spoluhráči, musíme být dobří kamarádi. Jasně, rád bych chytal každý zápas, ale uvidíme, jak to půjde.“

Kapitolu v Nashvillu hází rychle za hlavu. Rittich chce celé lize ukázat, že je stále tím gólmanem, který hvězdil v Calgary.

„Musel jsem na to zapomenout a soustředit se na to, co bude,“ vysvětloval novinářům. „Nová sezona, nový tým, nový start. Všechno se mění.“

Kromě nového působiště ho ale taky čeká opět velký tlak, který je v Kanadě naprosto běžný. Hokej je totiž až na prvním místě.

„Jestli mi něco nechybělo, tak kanadská média,“ řekl s úsměvem, aby bylo jasno, že to myslí v nadsázce. „Musel jsem to říct, v Americe na mě byli mnohem hodnější. Tipuju, že tu budete stejně tvrdí jako byli v Calgary. Jsem připraven!“

