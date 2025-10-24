Ritticha si pochvaluje i Roy: Z jeho strany to všechno vypadá tak jednoduše

24. října 14:00Jakub Ťoupek
Do New Yorku přišel jako jasná dvojka za Sorokina, od jeho nástupu ale Islanders jen vyhrávají. David Rittich šel poprvé do brány proti Oilers a velmi dobrým výkonem zařídil první výhru v ročníku. Po dvouzápasové pauze se objevil znovu v brankovišti a tentokrát vymazal Detroit.
Čeští brankáři dostávají za mořem velký kredit, to potvrzuje i David Rittich, který se po přesunu na Long Island neostýchá podávat skvělé výkony. Právě on vychytal první výhru v sezóně, kdy famózními zákroky čelil McDavidovi a jeho ofenzivním parťákům.
Za Edmonton skórovali jen Ryan Nugent-Hopkins a Leon Draisaitl a 31 zákroky pomohl k výhře, která nastartovala dobrou sérii, kterou teď Islanders táhnou.
Dvě těsné výhry si připsala brankářská jednička Ilja Sorokin a v noci šel opět do akce rodák z Jihlavy. Proti Detroitu si zachytal úplně stejně jako proti Edmontonu. I ve druhém utkání na něj letělo 33 střel, z nichž pustil za svá záda 2 a s 93,9% úspěšností tak opět dotáhnul Islanders ke čtvrté výhře.
Ostrované nastoupili na Red Wings ve velkém tempu a rychle si vybudovali komfortní vedení. Po 40 minutách už to bylo 5:0 a o výsledku bylo de facto rozhodnuto. V dresu Islanders si hned sedm hráčů připsalo víc než jeden bod. To se v klubové historii stalo teprve potřetí za dvacet let.
„Skočili jsme na ně, protože jsme věděli, že hrají dva zápasy ve dvou dnech. A toho jsme využili," popisoval Rittich úspěšnou taktiku. Když už se pak hosté do šance dostali, ztroskotali na českém brankáři.
„Byl vynikající, předvedl některé skvělý zákroky. Někdy to z jeho strany vypadá tak jednoduše. Takže to bylo skvělé představení," pochválil ho trenér Patrick Roy. Zvlášť od něj musí taková slova velmi potěšit. Vždyť se jedná o jednoho z nejlepších gólmanů v historii hokeje.
„Zatím jsem odehrál dva zápasy, za dva týdny to může být jinak. Ale teď se osobně cítím dobře. Stejně jako celý tým, což je pro mě to nejdůležitější," dodal po druhém úspěšném utkání český brankář.
Ostrované tak po bídném startu zažívají úspěšnější období, které provází série 4 výher v řadě. Po prvním třech zápasech bez bodu šplhají tabulkou výš a výš a momentálně okupují 7. místo Východní konference.
