Rittich si pobyt u hlavního týmu prodlouží. Pro Copleyho sezona skončila

Los Angeles sice před sezonou angažovalo Davida Ritticha, ale před startem ročníku jej poslalo na farmu. Po zranění Pheonixe Copleyho, jenž dělal dvojku Camovi Talbotovi, se však český brankář do hlavního týmu přeci jen dostal a vypadá to, že si svůj pobyt prodlouží až do konce sezony. Copley se totiž už do brankoviště nevrátí.

Jednatřicetiletý Copley se zranil v polovině prosince během tréninku a poměrně brzy byl umístěn na listinu dlouhodobě zraněných hráčů. Rychle totiž bylo zřejmé, že se nebude jednat o žádné krátkodobé zranění.

To, co bylo původně označeno jako zranění v dolní polovině těla, se nakonec ukázalo být mnohem vážnějším problémem. Copley po několika týdnech na marodce skončil na chirurgickém sále, kde se podrobil operaci předního zkříženého vazu v koleni. Prognóza od lékařů byla neúprosná - konec sezony. Informaci přinesl deník Mayor's Manor.

Přestože takový důvod k setrvání u hlavního týmu si český brankář David Rittich rozhodně nepřál, je to pro něho šance, jak znovu prokázat své kvality a zabojovat o další smlouvu v NHL. Po této sezoně bude totiž jednatřicetiletý gólman volným hráčem.

Za necelý měsíc, co byl povolán ke Kings, naskočil Rittich ke třem utkáním, v nichž rozhodně nezklamal. V prosinci vychytal výhry 4:1 a 5:1 nad San Jose a první porážku si připsal až tento týden po nájezdech proti Detroitu. Statistiky má prozatím rozhodně výborné, po třech zápasech má průměr pouze 1,62 inkasovaného gólu na utkání a úspěšnost zákroků 92,6 %.

Otázkou pak samozřejmě je, jestli se Los Angeles nepokusí přivést nového brankáře. Prostředky na to po umístění Copleyho na listinu dlouhodobě zraněných hráčů Králové mají. Prozatím se může Rittich pokusit vedení přesvědčit, že dokáže pozici týmové dvojky velmi dobře zastávat.

