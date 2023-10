Rittich na waiveru, změní opět dres? Suchánek se upsal farmě Anaheimu

Zatímco Tomáš Suchánek uzavřel roční smlouvu se San Diegem v nižší AHL, další český brankář David Rittich momentálně žije v nejistotě. Los Angeles jej umístilo na waiver listinu.

31letý gólman po konci ve Winnipegu podepsal v létě s Kings jako nechráněný volný hráč roční smlouvu za 875 tisíc dolarů, tj. přibližně 19 milionů korun.

„Můj osobní cíl je jednoznačný, chci vyhrát souboj o brankoviště,“ hlásil Rittich odhodlaně v nedávném rozhovoru pro Hokej.cz. Prozatím se mu to však nedaří, Kings jej plánují poslat na farmu do Ontaria.

Jihlavský odchovanec nyní vyčkává, zda po něm nesáhne některý z dalších klubů NHL. Ty na to mají čtyřiadvacet hodin. A pokud by se tak stalo, David Rittich by zamířil už do pátého týmu NHL za posledních dva a půl roku.

Za oceánem jej čeká už osmá sezona. Necelých pět ročníků strávil v Calgary, následovala krátká štace v Torontu, rok v Nashvillu a ten poslední u již zmíněných Jets, kterým pomohl v 21 zápasech.

Celkem v nejlepší hokejové lize světa odchytal 172 duelů základní části, v play off zapsal další dva starty. A 47 jich přidal také o patro níž v AHL v barvách Stocktonu.

Zato 20letý Tomáš Suchánek už má o dalším zámořském působení jasno. Poté, co opustil tréninkový kemp Anaheimu, kam byl jako nedraftovaný hráč přizván, úspěšně podstoupil zkoušku na farmě v San Diegu.

Stříbrný medailista z posledního mistrovství světa dvacítek podepsal v AHL roční kontrakt. Do seniorského hokeje nakoukl už v Česku v barvách prvoligového Frýdku-Místku, ale za oceánem jej v tomto směru čeká velká premiéra.

Předchozí dva roky chytal přerovský odchovanec v americkém Tri-City. Celkem v juniorské WHL zasáhl do 94 zápasů, k 88 startům v dlouhodobé části přidal dalších šest v play off.

