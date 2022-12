Rittich musel nečekaně do brány. Byl fantastický, znělo ze všech stran

Po nepovedené štaci Davida Ritticha v Nashvillu brali mnozí fanoušci hozené laso od Winnipegu jako poslední šanci českého gólmana v NHL. Kdo ví, možná nad tím on sám přemýšlel úplně stejně. V Kanadě ale zase pookřál a v týmu je chválen ze všech stran. V noci totiž podal vynikající výkon.

Přitom chytat vůbec neměl. Do branky se měla postavit tradiční jednička Connor Helleybuck, nicméně těsně před utkáním s Ottawou ho skolila nemoc. Poprvé v sezoně tak Rittich nastoupil ke dvěma zápasům za sebou.

A vedlo se mu na výbornou! Za svá záda pustil jediný puk, dohromady pochytal pětatřicet střel a díky fungující ofenzivě jeho týmu mohl slavit páté vítězství v tomto ročníku. Jako bonus byl vyhlášen jednou z hvězd zápasu.

„Je to velká osobnost. Zatím pro nás odvádí fantastickou práci,“ chválil českého brankáře obránce Josh Morrissey. „Už když byl v Calgary, tak se mi hodně líbil. Je tím typem gólmana, který vám dokáže vyhrát zápas. Když nehráváte pravidelně, není to nic lehkého. Často chytá v zápasech, kdy je tým utahaný a unavený. V kabině ale srší energií. A pokaždé, co stál v bráně, chytal neuvěřitelně.“

Pozitivní je, že Rittich opravdu chytá na vysoké úrovni a hráči v poli mu mohou věřit. Jediným výbuchem, který v této sezoně předvedl, byla čtyřgólová první třetina proti Vegas. Po ní se ale vzchopil a ani jednou neinkasoval.

„V bráně vypadá velmi sebevědomě,“ všiml si i trenér Rick Bowness. „Patří mu velké uznání za to, s jakými návyky a pracovní morálkou přišel do tréninkového kempu. Kluci v poli se cítí opravdu dobře, když za nimi stojí, což je pro něj velký kompliment.“

Rodák z Jihlavy si přesně takový start do nového angažmá přál. Na působení v Nashvillu by nejraději zapomněl, v týmu Jets však začínal s čistým listem.

Zatím ho popisuje krasopisně – tým s ním v brance vítězí, navíc mu bezmezně věří. Ani statistiky nemá na dvojku vůbec špatné, díky nočnímu představení vyšponoval úspěšnost zákroků nad 90 %.

Dělá tak vše pro to, aby se v NHL udržel ještě o něco déle. Momentálně hraje s roční smlouvou na 900 tisíc dolarů. Pokud ale bude pokračovat v nastolené formě, nemusí se o další angažmá bát.

