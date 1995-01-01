Risk, nebo geniální tah? Sharks dali miliony hráči, který v týmu odehrál jen pět zápasů

5. března 14:00David Zlomek
San Jose Sharks se rozhodli pro odvážný a nečekaně rychlý krok. Kiefer Sherwood, který do Kalifornie dorazil teprve v lednu z Vancouveru, podepsal pětileté prodloužení smlouvy s průměrným ročním platem 5,75 milionu dolarů. Generální manažer Mike Grier tak ukázal, že tento energetický útočník má být jedním z pilířů týmu, který se snaží definitivně uzavřít kapitolu přestavby a po sedmi letech se vrátit do play-off.
Příběh tohoto podpisu je o to zajímavější, že Sherwood stihl v barvách Sharks odehrát jen pět utkání. Kvůli olympijské pauze a lehčímu zranění nemělo vedení moc času na testování, ale Grier nechtěl riskovat, že o svou lednovou akvizici přijde v létě bez náhrady jako o volného hráče. „Jsme nadšení, že Kiefer zůstává. Ingredience, které přináší, skvěle doplňují dovednosti jeho spoluhráčů,“ uvedl Grier na adresu třicetiletého forvarda.
Sherwood prožívá životní ročník. S 18 góly si vytvořil nové maximum a s 238 hity je druhým nejtvrdším hráčem v celé NHL. V San Jose si od něj slibují roli „Toma Wilsona v bleděmodrém“, tedy hráče, který umí soupeře přišpendlit k mantinelu, ale zároveň má čich na góly. To potvrdil i v poslední divoké přestřelce s Montrealem (7:5), kde v závěru rozhodl o vítězství Sharks.
Investice do Sherwooda je klíčová i pro rozvoj mladých drahokamů. Na ledě totiž nastupuje po boku jedničky draftu Macklina Celebriniho, kterému má svou dravostí vytvářet prostor a krýt záda. Sharks jsou ve velkém boji o play-off a přítomnost hráče Sherwoodova typu, který je jako stvořený pro tvrdé bitvy v něm, dává fanouškům naději, že se vyřazovací boje v SAP Center brzy stanou realitou.
Grier tímto podpisem, spolu s dřívějším prodloužením Alexandera Wennberga, jasně definuje nové San Jose: tým postavený kolem mladých supertalentů jako Celebrini, Smith nebo Misa, které ale doplňují zkušení dříči. Pokud si Sherwood udrží svůj standard, bude to trefa do černého. V opačném případě však pětiletý kontrakt s vysokým platem může rozpočet Žraloků v budoucnu pořádně tížit.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.