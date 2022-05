Rick Bowness je stále při chuti: Zůstává ve mně spoustu zápalu

Hlavní trenér Dallasu se po vyřazení z play off rozpovídal o budoucnosti. Kouč, který se objevoval v NHL už od devadesátých let, nastínil, že má ještě plno elánu na pokračování ve své práci.

Rick Bowness strávil během své trenérské kariéry na lavičce nejslavnější ligy světa přes 2 500 utkání, ať už jako asistent či hlavní trenér. Celkem se sedmašedesátiletý kouč objevil hned v osmi organizacích napříč kanadskoamerickou soutěží. Sám přiznává, že tohle ještě nemusí být konečná.

„Play off ve vás probudí vášeň, to natěšení, tlak a všechno kolem. To je důvod, proč to všechno děláme,“ vyjádřil se poté, co Dallasu skončila sezona. „Je to těžké, odejít ze stadionu. Zvláště po prohraném prodloužení v sedmém zápase play off. Ale na druhou stranu to ukazuje, že jsem sice starý pán, ale pořád ve mně zůstává spoustu zápalu.“

Bowness se do organizace sídlící v Texasu dostal v roce 2018, od té doby zde působil jako asistent trenéra. Ke konci následujícího roku byl jmenován dočasným hlavním trenérem Stars. Tehdy nahradil Jima Montgomeryho, který byl propuštěn kvůli neprofesionálnímu chování. Rodák z kanadského Monctonu byl velmi povedenou náhradou, jelikož Dallas dovedl až do finále bojů o Stanley Cup. Cestou si poradili s našlapanými celky z Colorada či Vegas. Hráči s hvězdou na hrudi nakonec nedokázali udělat poslední krok a padli s Tampou v šesti zápasech.

Po úspěšné sezoně si kanadský trenér plácl s Dallasem na další dvě sezony. Ta loňská byla z pohledu Stars celkem propadák. Letos si organizace z Texasu spravila chuť, když z divoké karty proklouzla do play off. Nyní už má Dallas po sezoně a začíná se spekulovat, co bude dál. Není jisté, jestli Bowness povede americký celek i nadále.

Generální manažer Jim Nill se vyjádřil, že velké slovo ohledně směru, jakým se bude organizace dále ubírat, bude mít majitel Tom Gaglardi. S tím Nill jistě probere i aktuální trenérskou situaci. „Hráči ho respektují. Velmi dobře si poradil se situací, do které se dostal. Odvedl pro Dallas kus dobré práce,“ jmenoval generální manažer pozitiva ohledně dosavadní spolupráce s Bownessem. „Ale jak jsem řekl, se všemi si musíme sednout, během týdne se o tom pobavit a pak uvidíme, jakým směrem se budeme ubírat.“

Nutno podotknout, že v NHL se aktuálně s volnými kvalitními trenéry roztrhl pytel. O práci přišli v uplynulých dnech například Mike Yeo, Barry Trotz či Peter DeBoer. Jakou cestou se vydá vedení Stars? To se dozvíme v nejbližších týdnech.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+