Rezaví rytíři? Vegas se po olympiádě trápí a trenér bije na poplach

27. března 14:00David Zlomek
Tohle už nejsou ti obávaní Rytíři, ze kterých šel v NHL strach a kteří drtili soupeře hned od prvního střídání. Vegas Golden Knights v posledních týdnech připomínají spíš stín týmu, který kdysi ligu okamžitě ovládl.
Od olympijské pauzy mají bídnou bilanci pěti výher a jedenácti porážek, a nebýt toho, že hrají v Pacifické divizi, která je momentálně slabá, jejich účast v play-off by byla v přímém ohrožení. Hlavní problém je hned na první pohled v brankovišti. I když tým jako celek brání slušně, jejich čtyři gólmani v čele s Adinem Hillem mají plné ruce práce. „Když nedáváme góly, musí nás podržet a hasit za nás průšvihy. Neházím to na ně, ale takové karty teď prostě dostaly do ruky. Od útoku nemají v poslední době v podstatě žádnou podporu,“ komentoval situaci trenér Bruce Cassidy po prohře s Winnipegem.
Jenže házet všechno jen na maskované muže by bylo až moc jednoduché, protože ofenziva Golden Knights je momentálně v naprosté křeči. Od olympiády střílejí v průměru jen lehce přes dva góly na zápas, což je aktuálně nejhorší vizitka v celé soutěži. Analýzy, které zpracoval portál Sportsnet, navíc ukazují, že si šance sice vypracují, ale v koncovce jsou úplně bezzubí a pálí i ty největší tutovky.
Nejvíc je to vidět na největších hvězdách. Jack Eichel třeba až do dnešní noci nebodoval šest zápasů v řadě, což je jedno z nejdelších střeleckých such v jeho celé jedenáctileté kariéře. „Jsou to naši klíčoví hráči, ale při hře pět na pět i v přesilovkách už nějakou dobu vyloženě hoří. Musí prostě zase získat sebevědomí, začít tvořit a hlavně ty akce konečně dohrávat. Je to prostě takhle jednoduché. Chvíli vám to může procházet, ale teď už je těch zápasů moc a musí se to změnit,“ nebral si servítky Cassidy směrem ke svým elitním formacím.
Kapitán Mark Stone, který se po návratu z olympiády trápí a v osmi z posledních deseti zápasů vyšel bodově naprázdno, se snaží zůstat optimistou, i když přiznává, že zdravotně na tom není ideálně. „Už se do toho dostávám. Jasně, po návratu z olympiády bych na tom byl radši zdravotně líp, ale nějaký čas jsem vynechal. Pořád ještě ladíme detaily, ale herně na tom jako tým nejsme zle. Jen ty výsledky musí být lepší, což znamená proměňovat šance, a to je hlavně na nás, na lídrech,“ sypal si popel na hlavu Stone.