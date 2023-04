Revoluce mezi trofejemi? Gretzky souhlasí s oblíbeným názorem

V posledních letech se z toho stala velká debata. Jde o trofej pro nejlepšího obránce ligy, a sice Norris Trophy. Zatímco jedna strana zastává názor, že obránce by měl hlavně bránit, druhá argumentuje tím, že ofenzivní příspěvek je mnohem důležitější. Do debaty se nedávno vložil i Wayne Gretzky.

Na obou zmíněných argumentech je přitom trocha pravdy. Je ale fakt, že Norrisova trofej byla navržena pro nejlepšího obránce – tedy pro pozici, která byla původně vytvořena k tomu, aby zabránila gólům, nikoliv je produkovala.

V posledních letech jsou ale obránci hodnoceni přesně naopak. Čím více bodů, tím lépe. Ruku v ruce to jde s tím, že by byl pomalu hřích, aby tuto trofej nedostal nejproduktivnější obránce ligy.

A právě zde se do debaty dostává Gretzky. Ten totiž souhlasí s názorem, že by NHL měla vytvořit další trofej. Jedna by byla pro nejlepšího obránce, druhá pro nejproduktivnějšího.

„Přesně tak, pro nejproduktivnějšího obránce ligy by měla vzniknout Bobby Orr Trophy. Norrisova by zůstala tomu, kdo umí nejlépe bránit. Mějme dvě trofeje. Bobby Orr by se totiž měl poctít, společně s Gordiem Howem jsou to nejlepší hráči historie,“ řekl o víkendu v televizním studiu TNT.

Právě Orr, legenda Bostonu, vyhrál tuto trofej osmkrát za sebou. Nikdo v historii si neodnesl toto prvenství víckrát.

Nicméně s tím, jak se hokej mění, by dvě trofeje mohly dávat smysl.

Už i proto, jak by mohla dopadnout tato sezona. V ní kraluje Erik Karlsson a je žhavým favoritem na zisk Norris Trophy. Není se co divit, stále má šanci dosáhnout na sto bodů, což je z pozice obránce úchvatný počin.

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

Share on Google+