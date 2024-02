Retro zápas ve Vítkovicích! Ridera proti Kometě připomene výročí Ostravy

Důkaz, že hokejové Vítkovice se rovnají Ostrava a ostravský hokej se rovná především vítkovický hokej. Statutární město Ostrava slaví v roce 2024 sté výročí vzniku takzvané Velké Ostravy, kdy se utvořilo moderní město ve svém základu, v jakém ho známe dnes. Vítkovický hokejový klub oslaví výročí v jedinečných retro dresech v domácím utkání s Kometou Brno 27. února 2024.

HC VÍTKOVICE RIDERA je již více jak 95 let hrdým a nejúspěšnějším reprezentantem Ostravy v ledním hokeji u nás, v Evropě i po celém světě. Klub, založený v roce 1928 ještě pod hlavičkou SK Moravská Ostrava, se vždy hlásil ke svému původu ve třetím největším městě republiky. Fakt, že po drtivou většinu své historie nenese jméno města přímo v názvu tomu nijak nerozporuje.

V roce 2024 slaví statutární město Ostrava 100 let vzniku takzvané Velké Ostravy. Tehdy byly položeny základy moderní městské aglomerace, jakou známe dnes. Ostrava se tím přerodila z periferního souměstí několika menších celků v pulsující stotisícovou metropoli rozhraní Moravy a Slezska a i v rámci tehdejšího Československa se stala třetím nejlidnatějším městem republiky. Milník, který je potřeba si připomínat i ve sportovním odvětví, protože i bez něj by ostravský sport jen těžko byl tím, čím je v současnosti.

„I u nás ve vítkovickém hokejovém klubu jsme si vědomi důležitosti stého výročí vzniku takzvané Velké Ostravy. A protože jsme byli vždy hrdým reprezentantem našeho města na ledových kluzištích nejen u nás, ale po celém světě, rozhodli jsme se aktivně přidat k oslavám výročí města a současně také dát vzpomenout na jednu z nejslavnějších ér naší klubové historie,“ říká mediální pracovník HC VÍTKOVICE RIDERA Zdeněk Janiurek.

Retro zápas ve výročních dresech

Vítkovice oslaví 100. výročí města Ostravy retro utkáním, ve kterém současný tým oblékne dresy inspirované historickými trikoty z přelomu 40. a 50. let. „Jsou to dresy, kterým pracovně říkáme ostravské. Primárně v nich na konci 40. let hrávaly tehdejší výběry Ostravy proti nejslavnějším českým a evropským klubům či podobným výběrům v přátelských utkáních. Nicméně mají přímou souvislost i s naším klubem, protože je Vítkovice jako takové nejednou oblékly i v ligových zápasech v první polovině 50. let,“ líčí k dresům Zdeněk Janiurek.

Výroční dresy jsou modro-bílé, což jsou historické barvy města Ostravy. Na prsou jim dominuje heraldický znak města Ostravy ve zlatavém erbovním orámování. Nic více. „Nejde o přesnou repliku tehdejších svetrů. Ale současné výroční dresy jsou takřka z devadesáti devíti procent totožné s těmi, ve kterých především vítkovičtí hokejisté nastoupili na domácím ledě proti výběru Stockholmu nebo ve finále Mistrovství republiky 1953 proti pražské Spartě,“ připomíná Janiurek.

Retro zápas 27. února proti Kometě Brno

Výroční zápas v retro dresech k oslavě 100. výročí takzvané Velké Ostravy odehraje HC VÍTKOVICE RIDERA v úterý 27. února od 17:30 hodin proti HC Kometa Brno. Současný tým odehraje v retro dresech celé utkání. Součástí kompletního designu budou samozřejmě i návleky na kalhoty a štulpny. „Děkujeme partnerům klubu i partnerům Tipsport Extraligy, že souhlasili s výjimkou a umožnili nám odehrát celé utkání v těchto výročních dresech bez reklam,“ vzkazuje Janiurek.

Originální hrané dresy půjdou po utkání do veřejné aukce, takže fanoušci mohou získat cenný kousek do své sbírky.

Co byla Velká Ostrava?

Velká Ostrava nerovná se Ostrava jako taková. Město Ostrava svůj historický vznik datuje do roku 1267, tehdy byla ves Ostrava poprvé zmíněna v historické závěti olomouckého biskupa Bruna. Naproti tomu projekt Velká Ostrava se dočkal své realizace až v roce 1924! Nejedná se tedy o 100. jubileum města jako takového, nýbrž o výročí historického milníku, kdy se do té doby malý městský útvar přerodil v moderní metropoli.

Na začátku 20. století totiž byla ostravská oblast tvořena řadou menších samostatných městských celků. Moravská Ostrava zaujímala územně část dnešního městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. I Přívoz byl tehdy samostatným městem. Samostatné tehdy byly Vítkovice, Mariánské Hory a další. Nápad sloučit blízké a díky rostoucímu průmyslu rychle se rozvíjející městské celky v jedno velké město se objevil už před 1. světovou válkou, realizace se dočkal až po ní. Ústřední postavu v tom sehrál pozdější první ostravský primátor Jan Prokeš. Projekt, jak bylo tehdy zvykem, dostal název Velká Ostrava (již dříve vznikly tzv. Velká Praha, tzv. Velké Brno a byly realizovány i tzv. Velká Plzeň nebo Velká Olomouc).

Původní plán počítal se sloučením jak městeček na moravské straně, tak na slezské. Jenže tehdejší zemské uspořádání, reflektující historickou hranici mezi Moravou a Slezskem, celý projekt komplikovalo. I tak se ale Ostrava v roce 1924 dočkala, byť jen v rámci moravského území.

Přesně 1. 1. 1924 se sloučilo 7 moravských obcí – Moravská Ostrava, Přívoz, Mariánské Hory, Nová Ves, Vítkovice, Zábřeh nad Odrou a Hrabůvka v jeden uzemní městský celek s názvem Moravská Ostrava. Vznikla tím stotisícová metropole, třetí nejlidnatější město tehdejšího Československa. Jádro současného moderního statutárního města Ostravy bylo položeno. K němu se pak na začátku 40. let připojily i obce na slezské straně, po 2. světové válce zmizel z názvu přídomek „moravská“ a na mapě republiky se objevila jen Ostrava, ke které se později připojily i další městečka a obce až do současné podoby města.

„Ostravské“ dresy Vítkovic

Inspirací pro trikoty, ve kterých současný A-tým HC VÍTKOVICE RIDERA připomene 100. výročí Velké Ostravy, byly historické svetry z druhé poloviny 40. let.

V těchto historických svetrech nastupovaly především takzvané výběry Ostravy v exhibičních a propagačních utkáních proti nejlepším českým i evropským klubům či podobným výběrům. Výběry Ostravy tvořili především hráči už tehdy nejlepších Vítkovic, doplnění o nejlepší hráče dalších ostravských celků, jako například Ostravské Slavie atd.

Dresy – svetry – ostravského výběru byly jednoduché, dominoval jim heraldický znak Ostravy s erbovním orámováním v podobě, v jaké byl přijat pro Velkou Ostravu v roce 1924. Barevné fotografie neexistují, z domněnek a matných vzpomínek někdejších pamětníků byly svetry s největší pravděpodobností tmavě modré se červenými a bílými pruhy a případně také červené se žlutými a bílými pruhy. Současné Vítkovice se inspirovaly designem, ale promítly do něj tradiční barvy Ostravy, tedy modrou a bílou.

Pokud jde o historické nasazení „ostravských dresů“, tak nejlepší hráči Ostravy, vedení vítkovickou většinou, v nich nastoupili určitě v zápase s Racing Club de Paris (tým francouzských Kanaďanů) v prosinci 1947 a prosinci 1948. V lednu 1948 zřejmě proti britskému klubu Harringay Greyhounds (britští Kanaďané). Také proti československým mistrům světa z LTC Praha v březnu 1949. V únoru 1951 v zápase Ostrava – Stockholm, kdy prakticky kompletní sestava Vítkovic vyzvala téměř celou švédskou reprezentaci (která nastoupila v dresech AIK Stockholm).

Samostatnou kapitolou je nasazení „ostravských dresů“ jako alternativní sady pro Vítkovice v domácí ligové soutěži. Vítkovičtí obhájci mistrovského titulu v nich občasně nastupovali během sezony 1952/1953. Například v zápase finále Mistrovství republiky 1953 v Ostravě proti Spartě, která tehdy měla obdobné červeno-žlutě pruhované dresy, jako měli Vítkovičtí, proto domácí tým nastoupil „alternativní“ ostravské sadě.

