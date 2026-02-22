NHL.cz na Facebooku

Retro zápas připomene titul z roku 1951, Motor nastoupí ve svetrech mistrů

22. února 0:00

Přesně 75 let uplyne letos od jediného mistrovského titulu v historii českobudějovického hokeje a prvního titulu mimopražského celku vůbec. Výjimečné výročí si Banes Motor České Budějovice připomene stylově: 25. února proti Litvínovu vyjede v první třetině v replikách historických svetrů šampionů z roku 1951. Další dvě třetiny odehraje v dresech stejného designu a obě tyhle sady pak budou moci získat fanoušci v aukci. Před utkáním bude pod střechu stadionu slavnostně vytažena plachta se jmény mistrů.

Vězení místo hokeje

Tehdejší titul měl mimořádně dramatické kulisy. Po zinscenovaném komunistickém procesu skončila ve vězení většina reprezentace a zásah režimu citelně oslabil i ligové kluby. Budějovice přišly o brankáře Zlatka Červeného, obránce Antonína Španingera a útočníka Jiřího Macelise, kteří putovali za mříže, i když nic neprovedli. Když byl navíc během sezony na vojnu povolán i další gólman Karel Kroupa, museli Jihočeši spoléhat v brance jen na nezkušené mladíky.

Navzdory komplikacím se drželi na špici tabulky celou sezonu a rozhodující chvíle přišla 6. března 1951. Poslední zápas proti NV (dnes Slovan) Bratislava museli vyhrát. Po dvou třetinách byl stav 2:2, ale závěr patřil domácím. Po dvou gólech Mizery a trefách Lidrala, Píchy a jedné vlastní brance soupeře zvítězili 5:3 a stali se mistry Československa.

Bez fotky i poháru

Velké oslavy se ale tehdy nekonaly – utkání bylo součástí nepříliš povedeného „Turnaje o pohár míru“, nevznikla ani týmová fotografie a hráči na ledě vůbec nedostali pohár, pro ten si vedení klubu až později zajelo do Prahy.

Na kolorované fotce z posezónního předání poháru v Praze je zcela vlevo kapitán a hrající trenér mistrů František Mizera

Historie ale výkon Českobudějovických oceňuje aspoň dodatečně. Střeleckou hvězdou ročníku byl tehdy Čeněk Pícha, který dal 24 gólů v pouhých 14 zápasech. Výraznými osobnostmi byli také kapitán a hrající trenér František Mizera, obránce František Vacovský (všichni tři mistři světa z roku 1949), či vycházející talent, bek Jan Lidral, který v sezoně debutoval v lize a v dalším roce už nechyběl ani na olympijském turnaji.

Právě na tuto generaci Motor po 75 letech znovu upozorní. Vedle speciálních dresů připravil do svého fanshopu i další retro suvenýry a hrát se bude i se speciálními puky. V Českých Budějovicích opět ožije dávná minulost, ovšem i se současnými hvězdami. V replice svetru z roku 1951 si zahraje třeba i jeden z nejlepších střelců právě skončeného olympijského turnaje - Nick Olesen.

