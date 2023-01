RETRO: Smolař Brian Propp – pětkrát těsně pod vrcholem

V osmdesátých letech, zlaté éře ofenzivního hokeje, byste našli jen jedno produktivnější levé křídlo, než byl Brian Propp, a tím byl Michel Goulet, který válel v Quebecu po boku slovenské legendy Petera Šťastného. Propp za tuto dekádu nasbíral 786 bodů v 724 zápasech. Několikrát si zahrál finále poháru, v playoff nasbíral nejvíc bodů mezi levými křídly, pohár nad hlavou ale nikdy nedržel.

Možná i pro to na něj doposud nezbylo místo v torontské Síni slávy.

V kanadské juniorce bral body po hrstech a tak nebylo divu, že se šikovné křídlo na draftu v roce 1979 moc neohřálo. Už v prvním kole si ho ze 14. pozice stáhla Philadelphia Flyers. A to se bavíme o zřejmě nejkvalitnějším draftu v historii. NHL ten rok snížila věk pro způsobilost k draftu z 20 na 19 let, čímž došlo k faktickému sloučení dvou ročníků do jednoho draftu.

O kvalitě tohoto výběru svědčí nejenom jména, která ten rok naskočila do rychlíku směr NHL, jako např. Ray Bourque, Mark Messier, Mike Gartner nebo Glenn Anderson, ale i fakt, že 11 z 21 výběrů prvního kola odehrálo v nejlepší hokejové lize světa přes 1000 zápasů a čtyři už jsou členy Hockey Hall of Fame.

Brian Propp se s tím nijak nepáral a hned od začátku šlápl na plyn. Bez problémů zapadl do tehdy našlapaného týmu Flyers a ve své první sezóně nasbíral 75 bodů, čímž překonal tehdejší nováčkovský rekord Ricka Martina mezi levými křídly. V playoff se s 15 body také neztratil a výrazně přispěl k postupu Letců do finále, kde ale nestačili na nastupující generaci newyorských Ostrovanů, kterým podlehli v šesti zápasech.

Život mezi Letci

Následující desetiletí prožil Propp v dresu s létajícím písmenem P na hrudi. A rozhodně nezahálel. 849 bodů v 790 zápasech z něj dělá přesvědčivě nejproduktivnějšího hráče Flyers tohoto období. Druhý Tim Kerr zaostává o více než 220 bodů. Právě s Kerrem vytvořili smrtící přesilovkové komando, které v osmdesátkách terorizovalo oslabenou obranu soupeře. V početní výhodě tehdy společně nastříleli celkem 241 branek.

Během svého působení na Broad Street se celkem třikrát dostal až těsně pod hokejový Olymp, tedy do finále Stanley Cupu. Poprvé hned v úvodní sezóně 1980 a pak v letech 1985 a 1987. První neúspěšný pokus jsme zmínili výše a ani ty další dva nedopadly lépe. Pokaždé mu sen o tom, jak zvedá nad hlavu pohár Lorda Stanleyho, zničila edmontonská parta kolem Wayna Gretzkého.

Přitom nelze říct, že by Propp při cestě za snem nějak zahálel. V roce 1985 zaznamenal v 19 zápasech vyřazovací části 18 bodů a o dva roky později byl dokonce s 27 body druhý (spolu s Messierem) za nedostižným Gretzkym.

Finále s Bostonem

Právě s Gretzkym si zahrál v jedné lajně na Kanadském poháru v roce 1987. Nejen bodově, ale i poctivou defenzivní prací přispěl k triumfu Javorového listu v turnaji, jehož epická třízápasová finálová bitva se nesmazatelně zapsala do zlatého fondu světového hokeje.

V konferenčním finále play-off roku 1989 s Canadiens utrpěl otřes mozku, když ho loktem trefil obránce Chelios. Propp vynechal další utkání a odvetu si vzal na starost bouřlivák v brance Flyers a současný GM Pens Ron Hextall. Podrobněji jsme o tomto incidentu psali nedávno v jednom z dílů o veteránech modré čáry.

Následující sezóna byla Proppovou poslední v dresu Flyers. Při uzávěrce přestupů byl, v souvislosti s omlazováním mužstva, vyměněn do Bostonu. Zde se setkal mj. s dlouholetým parťákem Davem Poulinem a společně pomohli Medvědům proklestit si cestu až do finále, kde ale byl nad jejich síly Edmonton.

Propp byl ve třetím finále za pět let a potřetí mu pohár vyfoukla parta Olejářů z kanadské provincie Alberta. Tentokrát už sice bez Gretzkyho, ale pořád se zkušenými matadory jako Messier, Kurri nebo Anderson. V dresu vítězů se tehdy na ledě proháněl i český šutér Petr Klíma.

Finále s Minnesotou

Následující léto se Brian Propp stal volným agentem. Dlouho jím ale nezůstal. Novým manažerem Minnesoty North Stars se totiž stal Bobby Clarke, který vedl předtím právě Flyers. Clarke dobře věděl o kvalitách svého bývalého svěřence a nabídl mu smlouvu.

Propp se mu odvděčil skvělým ročníkem, když nasbíral 73 bodů v 79 zápasech základní části. V play-off přidal dalších 23 ve 23 zápasech. Bylo z toho páté finále a opět neúspěšné. Stopku mu tentokrát vystavil celek z Pittsburghu pod vedením famózního Maria Lemieuxe. Severní hvězdy prohrály v šesti zápasech včetně potupného osmigólového debaklu v posledním zápase.

Následující dvě sezóny byly poznamenané častými zdravotními potížemi a tak v nich stihl Propp odehrát pouze 68 zápasů s bilancí 41 bodů (15+26). Na několik zápasů si odskočil do Švýcarska, aby pak uskutečnil ještě jeden pokus o návrat. V zelenobílém dresu Hartfordu sice zaznamenal jen 29 bodů, odehrál zde ale 1000. zápas a také dosáhl na metu 1000 bodů.

Pak už definitivně pověsil brusle na hřebík.

