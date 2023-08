RETRO: Skotský Gretzky, který si zahrál s Gretzkym

Většina zemí má svou hokejovou legendu, dokonce i takové, kde zimní sport není zvlášť populární. Britské království je kolébkou fotbalu, taky tady milují ragby, ale když řeknete neurčitě „hockey“, naskočí jim hokej pozemní. Hraje se tu ovšem i ten lední. A má svou legendu. Seznamte se s Tonym Handem, nevysokým, šikovným borcem, který nasbíral v kariéře víc bodů než Wayne Gretzky.

A nejen to. Dokonce si s Gretzkym zahrál, ale k tomu se dostaneme. Dnes šestapadesátiletý borec ukončil kariéru před osmi lety, a třebaže nikdy nehrál renomovanou evropskou nebo snad zámořskou soutěž, byla jeho životní dráha nad jiné úspěšná a inspirující.

Britský hokejový ambasador

Hokej miloval už jako kluk, když musel chodit denně několik kilometrů, aby si zabruslil na ledové ploše. Za první pořádnou hůl dal v přepočtu asi 130 korun, tehdy mu přišlo, že vážila „aspoň tunu“. Všechna snaha i vyhozené peníze se nakonec vyplatily, za dospělý A tým Murrayfield Racers debutoval už ve čtrnácti letech!

Borec, který narostl jen do 178 centimetrů, udivoval fantastický čtením hry, pohybem a odvahou. Ta nechyběla ani trenérovi, který dal Handovi šanci mezi muži v tak mladém věku. V Murrayfieldu strávil nakonec čtrnáct let. Zažil tu sezóny, kdy ve 35 zápasech sbíral přes 200 bodů. Během své dlouhé kariéry na ostrovech okusil ještě šest dalších působišť a zcela pochopitelně patřil také k oporám britské hokejové reprezentace.

„Je tím nejlepším, co jsme kdy vyprodukovali a také tím nejlepším ambasadorem této hry v Británii, v jakého jsme mohli doufat,“ citoval před lety jeho reprezentačního trenéra Paula Thompsona magazín Hockey News.

Nejchytřejší hráč na ledě po Gretzkym

Jeho talent byl tak obrovský, že v docela nehokejové zemi neunikl pozornému zraku zámořských skautů. V roce 1986, bylo mu zrovna devatenáct let, prošel draftem NHL! Vybral si ho Edmonton Oilers, o čemž neměl skotský teenager tušení, dokud mu nezazvonil telefon a tam se neozval pracovník Oilers, aby ho pozval ne přípravný kemp tehdejších vládců slavné ligy!

Mimochodem, Handa doporučil Oilers Garry Unger. Hráč s více než tisícizápasovou zkušeností z NHL dohrával svou kariéru v Británii, kde nastupoval v sezóně 1985-86 za Dundee Rockets, přičemž současně pracoval jako vyhledávač talentů pro Oilers. To on dal za moře tip a Olejáři za skotský supetalent obětovali dvanácté kolo v draftu.

Nevysoký klučina vážící sotva osmdesát kilogramů tak dostal unikátní možnost nastoupit do tréninkového kempu s tehdejšími králi NHL. Edmonton Oilers byli na vrcholu, uprostřed období, kdy v pěti letech čtyřikrát vyhráli Stanley Cup. A skotský mladík rozhodně nezklamal! Glen Sather jej nazval nejchytřejším hráčem na ledě, po Wayneu Gretzkym pochopitelně.

Hand se neprobojoval přímo do prvního týmu. Na to byl příliš mladý, nezkušený, neomlácený tvrdou zámořskou soutěží. Nicméně Oilers mu nabídli kontrakt. „Nevím, jestli čekali, že bude jednou tak dobrý, jak vypadal, ale měl za sebou opravdu dobrý kemp,“ vzpomínal později Unger. „Oilers určitě chtěli, aby zůstal, a já myslím, že tu mohl hrát na velmi vysoké úrovni, kdyby to udělal.“

Rozhodl se jinak. Opustil Kanadu a vrátil se zpátky do Británie. Vedle jiného stál za jeho krokem také silný tlak ze strany domácího Murrayfieldu, odkud devatenáctiletého mladíka poněkud sobecky nepřestávali prosit, aby je neopouštěl. Skotský talent zpětně vzpomínal na tréninky s Gretzkym a Messierem jako na splněný sen, který měl ale své trhliny.

„Bylo by skvělé tam zůstat a zkusit to, ale neměl jsme tam nikoho, kdo by mi poradil nebo řekl, co mám v některých chvílích dělat,“ vzpomínal Hand. „A v ten samý moment tu byli lidé, kteří mě žádali, abych se vrátil zpět. Miloval jsem Murrayfield a jsem loajální osoba. Samozřejmě bych rád věděl, kam bych se dostal, kdybych zůstal, ale netrval jsem na tom, ze spánku mě to nebudilo.“

Skvělá kariéra, ničeho nelituju

Hand se vrátil do evropské části Spojeného království a pokračoval v kariéře ve své domácí soutěži. V Británii, kde jsou hokejovým standardem jednoleté kontrakty, natáhl neuvěřitelnou kariéru daleko za čtyřicítku. V posledních letech se pochybovači pravidelně ptali, zda už neskončí, on ale v Mancheteru Phoenix jako hrající kouč úspěšně působil ještě na jaře 2015.

V nejvyšší anglické soutěži English Premier League nasbíral ve svém předposledním ročníku v 53 zápasech 82 bodů (18+64), což mu mezi o generaci mladšími spoluhráči stačilo na druhé místo v týmové produktivitě. Poslední rok byl třetí. Přestože by na to určitě pořád měl, do další sezóny už si ponechal jen funkci trenéra. Hráčkou kariéru uzavřel na zhruba 1600 zápasech s bilancí kolem 4200 bodů!

„Vždycky jsem tvrdě makal, abych se držel na solidní úrovni. Má za sebou skvělou kariéru, ani si netroufám žádat víc. Užil jsem si každé místo, kde jsem hrál nebo trénoval a rozhodně ničeho nelituji,“ vzkázal po posledním utkání „skotský Gretzky“, jenž měl tu výjimečnou příležitost si po boku skutečného Gretzkyho aspoň zatrénovat.

Share on Google+