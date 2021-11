RETRO: Šestnáct let od exkluzivního nájezdového kousku Marka Malíka

Mario Lemieux, Connor McDavid, Matthew Tkachuk. Z Čechů Ota Vejvoda, Viktor Ujčík, Robert Kysela anebo Tomáš Hertl. Zakončení střelou s hokejkou mezi nohama patří mezi nejatraktivnější. Paradoxně tuhle fintu ale nejvíc proslavil jinak docela sváteční střelec. K naší radosti patří do obou skupin. V NHL odehrál skoro sedm stovek zápasů. A je to Čech.

26. listopad 2005. NHL se po výluce prsí, jak zatraktivnila produkt fanouškům. Roční pauza spoustu lidí v Severní Americe otrávila. O jejich přízeň bylo třeba zabojovat. Samostatné nájezdy coby nástroj k rozhodnutí vyrovnaných duelů byl jeden z nápadů k přeleštění zaprášené značky.

Madison Square Garden. Rangers proti Washingtonu. Těch patnáct nájezdů za stavu 2:2 se zdálo nekončených. Taky proto už museli do akce borci s nevelkou zkušeností v zakončení. Marka Malíka zdobilo leccos. Vysoká postava, dlouhé paže, odhodlání, bojovnost. Typický bek poslední instance.

Že předvede něco takového zrovna on, nečekal vůbec nikdo.

„Na tohle musíte mít kuráž. Udělat to před dvaceti tisíci lidmi není snadné,“ klaněl se tehdejší lídr kabiny Jaromír Jágr (v dalších dvou sezónách kapitán Jezdců).

S absolutní lehkostí a jistotou si Malík stáhl puk, zasekl, a když mu Olaf Kölzig sjel dostatečně k levé tyči, zpoza nohy ho obstřelil. „Viděl jsem všechny před sebou. Olie byl neuvěřitelný. Pochytal střely i blafáky. Pomyslel jsem si, že ho zkusím překvapit.“

Zkušený, tehdy pětatřicetiletý Němec v brance Capitals jen kroutil hlavou. „Byla to fakt sranda. Na téhle úrovni, Madison Square Garden, sobota večer… Nečekal bych, že zrovna Malík udělá tohle,“ řekl po utkání Kölzig.

„Moje první sezóna v NHL,“ vzpomínal po letech Henrik Lundqvist, který stál coby třiadvacetiletý nováček v brance Jezdců. „Ten zápas se všemi penaltami byl vzrušující. Pamatuju si to. Byla to v Garden velká zábava.“

Ten gól je připomínán dlouhé roky prostě proto, že si to zaslouží. Ve sportovně zaměřených barech New Yorku běžel tu sezónu pořád dokola. Ostravský rodák je s ním konfrontován dodnes a určitě mu to nevadí. „Kdybych to nedal, udělal bych ze sebe totálního troubu. Ta klička ale ve skutečnosti není těžká. Je jednodušší, než vypadá. Ani na okamžik mě tehdy nenapadlo, že by to nevyšlo,“ vzpomínal po letech pro česká média.

Na rozdíl od mezinárodních turnajů nesmí v NHL jet hráči opakovaně. Trenér Rangers Tom Renney tedy postupně ukazoval na další a další hráče, které by za normálního vývoje na první nájezdy určitě neposlal. „Očekával jsem od něj střelu. Nečekal jsem, jako asi nikdo v hale, že udělá, co udělal. Asi to byl správný přístup. Fungovalo to,“ řekl Renney.

Tu sezónu dal Marek Malík v 74 zápasech dvě branky. Jako defenzivně orientovaný zadák nepřekročil nikdy v kariéře sedm zásahů za sezónu. Tehdy v listopadu 2005 se ale postaral o moment, který i nhl.com nazval v roce 2016 „historickým okamžikem devadesátiletých dějin Rangers“.

