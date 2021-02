Retro se vším všudy. Ottawa schytává facky a dává vzpomenout na hororové rekordy

Devět porážek za sebou, jedno jediné vítězství. Školácké chyby v defenzívě. Brankáři ponechaní na pospas tutovkám soupeřům a s čísly, která by dost možná neobstála ani v divokých osmdesátkách. Se starým logem jako by se do Ottawy vrátily i staré pořádky. Cesta časem zavedla současné Senátory do roku 1992, kdy byli za největší otloukánky celé NHL a vytvořili tři nelichotivé, ba přímo smutné rekordy zámořské soutěže.

Do čtyř let vyhrajeme Stanley Cup.

Tuze smělá byla slova ottawského majitele Eugena Melnyka před startem této sezony.

Klub změnil image, sehnal i pár posil. Odstartoval novou éru. A naději vlila do žil fanouškům Sens i úvodní partie, v níž svěřenci kouče DJ Smitha porazili Toronto Maple Leafs.

Vítězná "Bitva o Ontario"? Lepší začátek si nemohli v Ottawě přát. Následující zápasy ovšem ukázaly, že bookmakeři nechybovali, když měli Senátory za jasné outsidery. A že klišé "první vyhrání z kapsy vyhání" stále platí.

Tým kolem Bradyho Tkachuka prohrál devět utkání za sebou, to poslední "jen" 2:4 s edmontonskými Oilers. Celkový obrázek je hrozivější: Sens během černé série dali jen 18 branek, inkasovali ovšem hned 45krát! Desetkrát v oslabení.

Co na tom, že hráli o pár přesilovek víc než jejich protivníci a soupeře za onu devítku mačů o tři rány přestříleli? Počítají se body. A ty má Ottawa k 4. únoru 2021 tři. O polovinu méně než další otloukánci (San Jose a Detroit).

"Není to tím, že by se kluci nesnažili," říká kouč Smith. Chválí německého nováčka Tima Stuezleho, líbí se mu kuráž Thomase Chabota. Jenže sám dobře ví, že takové záblesky nestačí. Víc žádá především od zkušených borců.

Zámořský web Sportsnet pro něj má dobrou radu: Rychle se postarejte o to, aby gólman Matt Murray našel ztracenou sebedůvěru. Vítěz dvou Stanley Cupů měl být klíčovou akvizicí, místo toho trpí za fatálně chybující defenzívou.

Jeho úspěšnost zákroků? 84,9 procenta. Druhá nejhorší v celé lize. Na prvním místě pak najdete jeho kolegu Marcuse Högberga. Oba navíc mají průměr branek k pěti gólům. Chytají tak špatně? Ne, do značné míry jen doplácejí na spoluhráče.

Kdo sleduje zápasy Sens, vidí, kolikrát se Högberg s Murraym ocitají v neřešitelných situacích.

Vytáhlý Kanaďan už i řečí těla dává najevo, jak si přijde mezi třemi tyčemi zoufale a bezmocně. V Ottawě z něj chtěli mít spasitele, ale nedávají mu sebemenší šanci o zázraky se pokusit. A tak míří od porážky k porážce, od facky k facce.

Kde se tohle zastaví? Současná série Senátorů dává vzpomenout na sezonu 1992/93. Tehdy byli ottawští hokejisté v NHL nováčky. Kabině šéfoval nekompromisní bek Brad Marsh, v brance úřadoval Polák Peter Sidorkiewicz.

Peter Sidorkiewicz v kleci Ottawa Senators:



Dres Sens tehdy oblékali i krajánci Radek Hamr s Tomášem Jelínkem. Na hrudích měli takřka identické logo, jaké Ottawa teď v létě s velkou pompou představila.

Ligoví zelenáči si vedli mizerně, za celou sezonu vyhráli jen devět zápasů. Na stadionech soupeřů vybojovali jediné vítězství. Sidorkiewicz zakončil ročník s úspěšností zákroků 85,6 % a průměrem 4,43 branky na utkání (Murray i Hödberg si momentálně vedou hůře).

Senators stanovili tři rekordy NHL: nejdelší domácí série bez výhry (11), nejdelší venkovní série bez výhry (38) a nejméně triumfů na ledě protivníků (1).

Vyhne se Ottawa v roce 2021 podobnému osudu? Po děsivém vstupu do zkrácené sezony je na čase bít na poplach.

