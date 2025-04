RETRO: Ovečkin není první a nejspíš ani poslední. Kolikrát se měnil historický střelec NHL?

Alexandr Ovečkin v pátek vyrovnal střelecký rekord Waynea Gretzkyho. Už teď je spolu s ním sdíleně nejlepším střelcem v dějinách ligy. Překonání je otázkou času. Jak ojedinělou událost prožíváme, dobře nastíní následující výčet. Nejlepší střelci se totiž neměnili často.

Joe Malone - 143

National Hockey League odstartovala v prosinci 1917. Joe Malone a Harry Hyland zakončili první hrací den 19. prosince 1917 pěti vstřelenými brankami. Takže vlastně docela důstojný začátek…

Řešit v prvních letech „historicky“ nejlepšího kanonýra asi nemělo velký smysl. Nicméně vězte, že si toto žezlo průběžně předávali Joe Malone (Montreal, Quebec, Hamilton), Cy Denneny (Ottawa) a Newsy Lalonde (Montreal).

Prvním, kdo nastřílel v NHL 100 branek, byl 5. února 1921 Joe Malone. Následující tři roky byl - až na tři dny, kdy ho vystřídal Newsy Lalonde - nejlepším střelcem ligy on.

Kariéru končil se 143 zásahy.

Cy Denneny - 247

Malone nebyl při zrození NHL nejmladší, v roce 1917 mu bylo už 27 let. V National Hockey League působil sedm sezón, poslední dva roky v Montrealu, kde svou pouť začínal. Tehdy ho na trůnu pro nejlepšího střelce (143) vystřídal o rok mladší Cy Denneny, který vstřelil 17. února 1923 svůj 144. gól.

Denneny z Ottawy Senators byl kapku větší držák. Kariéru končil coby hráč Bostonu Bruins ve 37 letech, kdy po sobě zanechal rekordní vizitku 247 branek.

Titul nejlepšího střelce držel dalších víc než deset let.

Howie Morenz - 271

Převzala ho po něm první skutečná kanadská hokejová hvězda. Howie Morenz byl kdysi vyhlášen nejlepším hráčem NHL první poloviny 20. století. Hlavně v dobách, kdy hrál za Montreal, se těšil se na svou dobu obrovské popularitě.

Morenz dal 248. gól 23. prosince 1933 do sítě Detroitu Red Wings. Poslední 271. zásek na pažbu vyryl 24. ledna 1937 proti Chicagu. Kariéru i život končil tragicky. O čtyři dny později si doma v hale Formu proti Chicagu ošklivě zlomil nohu. Dlouhé týdny na lůžku vedly k tvorbě krevních sraženin, na které pětatřicetiletý útočník 8. března 1937 zemřel.

S Morenzem se přišly rozloučit tisíce lidí. Canadiens vyřadili jeho číslo. Bylo to poprvé, co k takovému kroku nějaký klub NHL přistoupil. Když vznikla v roce 1945 Hokejová síň slávy, byl Howie Morenz jedním z prvních nominantů.

Nels Stewart – 324

Vyjma úvodních divokých let se kvůli pravěkým pravidlům útočníkům sbíraly branky těžko. Na konci dvacátých let padl průměr dokonce pod 3 na zápas. Jinak se v těchto dobách držel průměr mezi 4,5 – 5; určité herní uvolnění přišlo za druhé světové války, kdy ale část hokejistů odešla bojovat.

Nels Stewart byl ročník 1902, v lize debutoval v sezóně 1925-26 za Montreal Maroons, později prošel ještě Boston a NY Americans. Morenzův rekord překonal jen pár týdnů po něm 16. února 1937. Howie si o tom ještě mohl přečíst v novinách.

Svůj účet pak uzavřel na čísle 324 v březnu 1940. Nejlepším střelcem NHL byl víc než patnáct let (1937-52). Také Nels Stewart zemřel brzo. V nedožitých 55 letech ho našli doma bez známek života. Pravděpodobně srdeční infarkt.

Maurice Richard - 544

A jsme u další mega hvězdy, která podobně jako Morenz spojila svůj život s Montrealem. Tentokrát bez výjimek, po celou kariéru. „Raketa“ Richard byl miláčkem davů v kloboukové éře, střelec od boha a také nejlépe placený hráč své doby. V sezóně 1944-45 nastřílel v 50 zápasech 50 branek, čímž navždy nastavil normu střelecké extratřídy.

Stewarta překonal 325. gólem 8. listopadu 1952. proti Chicagu (viz video). Svůj zápis poté vylepšil o dalších 219 tref. Osmkrát vyhrál s Canadiens Stanley Cup, v posledních pěti letech kariéry dovedl tým coby kapitán na vrchol pětkrát.

Jako první překonal v NHL metu 500 gólů.

Skončil v roce 1960. Na kontě měl 544 branek.

Gordie Howe - 801

Velkým Richardovým rivalem byl o sedm let mladší Gordie Howe, který vstoupil do ligy jen o čtyři roky později. Detroit si ho posichroval předběžnou smlouvou už v šestnácti letech. Místo do školy, kam byl odeslán, ale zamířil Gordie pracovat na stavbu, kde zoceloval svaly.

S Richardem se pořádně proháněli. V sezóně 1952-53 končil Howe ročník na 49 zásazích a poslední 70. zápas sezóny hrál Detroit s Montrealem. Richard prý byl toho dne nervózní a napnutý jak struna. Jeho sezónní rekord (50) ale vydržel.

Ten celkový nakonec padnout musel. Howe byl skvělý, jak se dnes říká, konzistentní hráč. A NHL hrál od osmnácti. Čtvrtou sezónu po Richardově odchodu do důchodu, 10. listopadu 1963, přepsal jeho rekordní výkon 545. gólem. Bylo to doma proti Montrealu.

Šlo už o velmi prožívanou událost, na gól se můžete podívat zde.

Howe postupně přidal dalších 256 zásahů, a to hrál šest sezón po čtyřicítce v konkurenční World Hockey Association. Vydělal si za těch pár let víc než za celou předešlou kariéru. Po pádu WHA a sloučení několika klubů s NHL zakončil hokejovou pouť opět coby hráč NHL. Poprvé v jiném dresu než Detroitu. Ročník 1978-80 odehrál za Hartford.

801. branku zaznamenal 6. dubna 1980 symbolicky do sítě Detroitu. Na videu se můžete podívat na úplně poslední Howeův gól z play off o tři dny později. Gólů bekhendem z vrcholu kruhu už dnes asi moc neuvidíte. A komentářů ve stylu: „Mark Howe přejíždí modrou čáru a nahrává svému tátovi,“ věru taky ne. Na tuzemské úrovni by to snad šlo, ale to by Jaromír Jágr nesměl být bezdětný.

Wayne Gretzky - 894

Kdo tenhle rekord překoná, se tušilo dlouho dopředu. Wayne Gretzky byl nepřehlédnutelný talent od žákovských kategorií. První profesionální sezónu odehrál v 17-18 letech ve WHA a 110 bodů mu stačilo na třetí místo v ligové produktivitě.

Od vstupu do NHL dával mraky gólů. Dodnes platný sezónní rekord 92 branek nastřílel ve 20-21 letech, třetí rok v lize. V dalších sezónách 71, 87, 73. Hezky to naskakovalo, že? Pak se přeorientoval spíš na tvorbu hry. Sedmý rok v NHL sbíral v průměru neuvěřitelné dvě asistence na zápas (163).

Nějaká čtyřicítka – padesátka branek nicméně pořád nebyl problém. 23. března 1994 tak Gretzky coby hráč Los Angeles překonal 802. zásahem Howeův rekord. Byla to jeho 15. sezóna v NHL. V těch dalších mu značně zvlhl střelecký prach (11, 23, 25, 23, 9), přes devátou stovku už se nedostal.

Také proto, že se mu střelecky tolik nedařilo, ukončil kariéru už ve 38 letech. „Devět gólů za poslední rok? To býval dřív tvůj lepší víkend,“ přiznal si férově Gretz.

Alexandr Ovečkin - ?

Pokud Howeovi vydržel rekord zhruba 30 a půl roku (listopad 1963 – březen 1994). Gretzkymu vydrží jen o pár měsíců déle. Před pár týdny to bylo 31 let.

Ovečkin příští rok dokončí smlouvu s Washingtonem a už nyní avizoval touhu dohrát kariéru v Rusku. V NHL za sebou zanechá nějakých 900+ branek.

Ani tento zápis nemusí být navždy nepřekonatelný. V tuto chvíli ale asi v NHL není střelec, který by mohl na jeho výhledové překonání pomýšlet.

Nebo ano?

