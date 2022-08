RETRO: Neviditelný ostrostřelec Steve Larmer. Zapomněli na něj jak skauti, tak torontská komise

Nikdy nebyl tváří týmu v tom pravém slova smyslu. V Chicagu v osmdesátých letech tuto roli plnil elegán Denis Savard, později prostořeký Jeremy Roenick. Larmerovou předností byla celoplošná hra, tvrdá střela a dlouhodobě vysoká výkonnost. Z pravého křídla pokořil metu tisíce zápasů, tisíce bodů a nastřílel hodně přes 400 branek. K tomu přidal prsten pro vítěze Stanleyova poháru. Na uvedení do hokejové Síně slávy však stále čeká.

Je 14. červen 1994 a v newyorské Madison Square Garden probíhá závěrečná minuta rozhodujícího sedmého duelu mezi domácími Jezdci a kanadským celkem Vancouver Canucks. Hosté se mohutným tlakem zoufale snaží smazat jednogólové manko. Kouč Quinn posílá na led to nejlepší co má. Kapitán Linden či rychlonohý ruský snajpr Bure mezi nimi samozřejmě nechybí. Zezadu je jistí Jeff Brown, obr s dělovou ránou. I domácí lodivod neváhá a vysílá do boje ty nejzkušenější matadory. Na buly jde vůdce Messier, na modrou čáru se staví pozdější držitel Conn Smythe Trophy Brian Leetch a s nimi naskakuje i poctivý dříč s osmadvacítkou na zádech. Je to on, kdo do poslední vteřiny neúnavně napadá soupeře a dvakrát úspěšně vyhazuje kotouč přes všechny čáry. Na časomíře svítí 1,6 vteřiny do konce a Larmer dohrává svého hráče u mantinelu stejně důsledně, jako by play-off právě začalo. Keenan na střídačce jen spokojeně pokyvuje hlavou. Jeho oblíbenec plní přesně to, co od něj očekával.

Steve Larmer přišel na Manhattan na začátku sezóny, poté co se nedohodl s Chicagem, kde strávil 13 sezón. Jakmile se trenér Jezdců Mike Keenan dozvěděl, že se Larmer rozhlíží po novém působišti, neváhal ani minutu. Osobně intervenoval u generálního manažera Rangers Neila Smithe, aby Larmera získal. Za každou cenu. Moc dobře si pracovité a produktivní pravé křídlo pamatoval z dob svého působení ve Windy City. Podle mnohých expertů bylo získání Larmera jedním z klíčových faktorů k cestě za vysněným titulem.

Larmer se zařadil do elitní formace Jezdců vedle Messiera a Gravese. V základní části odehrál 68 zápasů s bilancí 21 branek a 39 asistencí. V play-off přidal dalších 16 bodů (9+7). Po následující sezóně se s kolotočem neslavnější hokejové ligy nadobro rozloučil.

Ale vraťme se na začátek. V ontarijské juniorské lize nastřílel za tři sezóny přes stovku gólů, přesto ho skauti na draftu ostentativně přehlíželi. Důvod? Fyzické parametry. 178 cm výšky a na váhu něco přes 80 kilogramů. V dnešní době normální standard, ale v osmdesátých letech to nikoho neoslnilo. Hokej mnohdy připomínal boj o přežití a v kurzu byli mohutní silní chlapi. Na Larmera se tak dostalo až v šestém kole, kdy si ho jako 120. celkově vybralo Chicago.

První dvě sezóny strávil v nižších soutěžích, ale od sezóny 1982/83 se trvale zabydlel v šatně prvního mužstva. V úvodní sezóně nasázel 43 branek a zaznamenal 90 bodů. Tyto výkony mu vynesly Calderovu trofej pro nejlepšího nováčka a místo v týmu hvězd zelenáčů.

11 sezón po sobě nechyběl v jediném zápase. Odehrál v kuse 884 zápasů základní části, což byla v té době třetí nejdelší zápasová šňůra. Víc zvládli jen Garry Unger (914) a Doug Jarvis (964). Mohl pokračovat dál a nahánět zmíněné duo, ale touha po prstenu šampióna byla přednější než rekordní série. Po neúspěšném finále v roce 1992, kdy Jestřábi s Keenanem na lavičce nestačili na rozjeté Tučňáky z Pittsburghu, došlo k trenérským změnám. Keenan odešel do New Yorku a na jeho místo nastoupil Darryl Sutter.

Sezóna pod novým koučem byla pro Larmera spíše utrpením. Bodově nestrádal, ale evidentně to nebylo ono. Po sezóně požádal vedení týmu o výměnu.

„Byl čas na změnu. Strávil jsem tam dlouhou dobu a cítil jsem, že je čas vydat se jinou cestou,“ vysvětloval po čase Larmer.

Nenastoupil do tréninkového kempu a vynechal i prvních 13 zápasů základní části 1993/94. Až poté se v rámci třístranné výměny, ve které byl zapojen i Hartford, přestěhoval do New Yorku. Nebýt touhy po poháru, mohl odehrát celou sezónu u Jestřábů a překonat rekord Jarvise. Ale mít nejdelší šňůru zápasů není úplně tím, o čem každý hokejista sní.

„Ničeho nelituji,“ řekl Larmer o tom, že přerušil svou sérii železného muže. „Nemůžeš tak žít. Udělal bych ty samé věci znovu. Tým se ubíral jiným směrem a já jsem byl jedním z posledních kluků z jiné éry. Nejednalo se o přestavbu. Ale cítil jsem, že tým uvízl v mrtvém bodě.“

Brusle pověsil na hřebík po zkrácené sezóně 1994/95. Během jedenácti po sobě jdoucích sezónách, v dresu s indiánem na prsou, neklesla jeho bodová produkce pod 70 bodů a pod 28 vstřelených branek. Neuvěřitelná konzistence výkonů.

V play-off odehrál 140 zápasů, během kterých nastřádal 131 bodů.

Na mezinárodní scéně se objevil dvakrát. V roce 1991 na Kanadském poháru hrál pravé křídlo Gretzkému. Nasbíral 11 bodů a byl druhým nejproduktivnějším hráčem turnaje.

Ve stejném roce se objevil v dresu s javorovým listem na světovém šampionátu ve Finsku. Pěti brankami přispěl ke stříbrné medaili svého týmu.

Share on Google+