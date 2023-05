RETRO: Když Medvědy trkl Kozel! Klímovy góly, rekordy i hlášky žijí dál

Čtyři minuty a 21 sekund. O čem je řeč? Tak málo času strávil Petr Klíma na ledě v jednom ze svých nejslavnějších zápasů v kariéře. V duelu, který dokonale ilustroval jeho hokejový kumšt. Ač šlo o nejdelší finálový mač Stanley Cupu všech dob a hrála se tři prodloužení, většinu času "Kozel" prodřepěl na střídačce. Proč? Nebránil. Byl to ovšem právě on, kdo se stal hrdinou strhujícího dramatu. Odpočatý skočil do boje a udělal to, co uměl nejlépe. Dal gól. Rekordní a veledůležitý

"Je mu dvaatřicet, odehrál v NHL tucet sezon, ale nikdy mu se mu na čele neobjevila krůpěj potu."

Tak glosoval zámořský novinář Terry Jones Klímův přístup k milované hře. Litvínovský odchovanec se chtěl hokejem především bavit. A zábavu měl rád i mimo mantinely, jeho pijatiky s bijci Bobem Probertem a Joeym Kocurem byly legendární.

Soupeři detroitských Red Wings se obávali všech třech – rváčů kvůli pěstem, Klímy kvůli střele. Vždyť je šestým nejlepším českým kanonýrem v dějinách NHL.

Měl mimořádný instinkt, dokázal skórovat v pravou chvíli. V kanadsko-americké profilize to ukázal už v Detroitu, kam byl draftován a kam se při útěku jako vystřiženém ze špionážních románů vydal v polovině osmdesátých let z Československa.

Fanoušci Rudých křídel dodnes vzpomínají, jak bonviván s čertovským pohledem dal v play-off 1987/88 ve 12 partiích rovných 10 fíků! Ty nejpamátnější trefy ovšem vsítil Klíma už jako Olejář.

V roce 1990 se pěti góly podílel na zisku Stanley Cupu. Sám pak opakovaně řekl, že právě dobytí hokejového grálu bylo největším úspěchem jeho kariéry.

Mezi Klímovými zářezy na cestě za stříbrným pohárem vyniká ten ze druhého finále s Bostonem. V kleci Medvědů kouzlil bývalý edmontonský gólman Andy Moog, dlouho, předlouho platil stav 2:2. "Kozel" prožil prakticky celé utkání jen jako divák, zaparkovaný na střídačce.

Kouč John Muckler rád stahoval hru na tři pětky a do nich se mu Klíma, akutní nebezpečí jak pro soupeřovu, tak pro vlastní branku, nevešel.

V první třetině pustil Klímu na kluziště na minutu, ve druhé téměř na dvě, ve třetí pak nechal plejera s pětaosmdesátkou (připomínka roku emigrace) vyloženě jen protáhnout nohy.

Dopřál mu šestnáct sekund.

Pro úvodní prodloužení pak pro Klímu nenašel prostor vůbec, situace se následně opakovala. Až v tom třetím mu ukázal: Petře, jdeš! A Klíma, jak trefně glosují mnozí pamětníci, nejčerstvější hráč v aréně, po minutě a devíti sekundách na place rozhodl.

Trkl holí do kotouče a poslal ho mezi Moogovy betony. Totální euforie. A také počin, co dosud nikdo nepřekonal.

O rok později zase ohromil nejrychlejším čistým hattrickem, co kdy NHL ve vyřazovacích bojích od Olejáře viděla. Za záda Jona Caseyho poslal tři puky během pěti minut a třinácti sekund a zařídil triumf 7:2 nad minnesotskými North Stars.

Klíma byl zkrátka ryzí šutér, ostatně až do současné éry Connora McDavida byl tím posledním hráčem, co za Edmonton nasázel za sezonu alespoň 40 branek.

Oilers uctili jeho památku písmeny PK na helmách v právě probíhající sérii s Vegas Golden Knights.

Nač ale končit smutně?

Klíma byl nezkrotný bohém, co bavil (nejen) vtipnými glosami a nejrůznějšími historkami.

Legendární novinář Pavel Bárta označil jeho vyjadřovací styl za "hlášky jako z Pelíšků." Příklad? Když kadaňskému rodákovi nevyšla štace v Pittsburghu, řekl o Pens: "Nehrál bych za ně, i kdyby to byl poslední klub na světě. To bych radši dělal v myčce aut."

O Stevu Yzermanovi, s nímž vracel do Hockeytownu radost, prohodil: "Jeden z nejtišších lidí, co znám. Jednou na nás zvedl v kabině Red Wings hlas a my si říkali, že se musel pohádat s manželkou a vybíjí si to na nás."

Jindy se ukázal jako mistr zkratky. Když emigroval, nechal spoluhráči Petru Rosolovi na stole výmluvný vzkaz. "Čau, Kozel."

