RETRO: Když je nováček nejlépe placeným hráčem ligy aneb jak v NHL vystřelily platy

Platy nováčků jsou už spoustu let omezené, minimálně formou bonusů si ale i dnes může dobrý zelenáč přijít na pěkné peníze. Connor Bedard má v tomto směru slíbeno nejvíc. Jak jsme vás už informovali, vydělat si může až 4,45 miliónu dolarů za rok.

My se teď přeneseme do doby, kdy nováčci platově omezení nebyli. A mohli si řádnou garantovanou smlouvou vydělat skutečný balík. Vpravdě historickým se stal kontrakt Erica Lindrose.

Demoliční koule stávkuje

Příběh statného Kanaďana je notoricky známý. Extrémní talent, který v sobě spojoval všechno, co mělo zdobit ideálního hráče devadesátých let. Šikovnost, skvělou práci s pukem v rychlosti a tvrdost. To poslední se sluší třikrát podtrhnout. Redakční kolega ho kdysi nazval „demoliční koulí“.

Mimochodem, jaké silové nebo obecně řečeno „váhové“ dispozice Lindros má, je dobře vidět z pozdějšího snímku s rodinou, kterým jsme článek uvedli. Od tohohle chlapa byste nechtěli dostat pár facek ani v seniorském věku. Nejspíš by vám urazil hlavu.

Výjimečný junior reprezentoval svou zemi už v osmnácti letech na Kanadském poháru 1991. První hokejista, který se na tomto turnaji v dresu Kanady objevil, aniž by odehrál jediný zápas v NHL. Byl jedničkou draftu 1991, hrát za Quebec ale odmítl. I když... Údajně si řekl o 3 milióny ročně, za které by se možná rozhoupal. Spíš šlo ale taktiku, která měla donutit klub k výměně.

Vždyť Wayne Gretzky bral tehdy 3 mil., Mario Lemieux o něco míň.

Po vynechaném roce, který strávil po světě s kanadským nároďákem, se Nordiques dohodli s Flyers a v obří výměně poslali generační talent do Philadelphie. Těsně předtím údajně odmítl Lindros desetiletou nabídku Quebecu na 50 miliónů. Na malém trhu, kde zněla halou výhradně francouzština, se zkrátka zakopat nechtěl. Podle agenta si také vůbec nerozuměl s klubovým managamentem.

Philla s ním podepsala do té doby nevídanou smlouvu. Pětiletý kontrakt garantoval devatenáctiletému benjamínkovi 24 miliónů dolarů. Přípravný zápas Flyers v Quebecu Lindros pro jistotu vynechal...

Základ pro první sezónu byl 2 milióny dolarů, včetně bonusů si ale přišel na 3,5 mil. a stal se nejlépe placeným hráčem ligy! Agent Rick Curran právě o tohle usiloval. Wayne Gretzky si ve stejné sezóně vydělal 3 mil. Mario Lemieux měl slíbeno 2,4 mil. Lindrosova smlouva obsahovala doložku, podle níž pokud průměr tří nejlépe placených hráčů ligy (vyjma Gretzkyho) přeteče Lindrosův plat, bude mu příjem automaticky dorovnán na tuto částku.

Já chci taky přidat!

Fakt, že se hokejista bez jediné zkušenosti v NHL rovnou zařadil mezi nejlépe placené hráče, logicky přispěl k rychlému růstu mezd. Například Mark Messier, vítěz Hart Trophy z předešlé sezóny 1991-92, vydělával 1,5 miliónu.

Následky na sebe nenechaly dlouho čekat. Majitel Los Angeles Kings Bruce McNall, který měl těsný osobní vztah s číslem 99, okamžitě nabídl „přejednání“ Gretzkyho smlouvy. V té době šlo o běžnou praxi. Třeba New York Rangers po rekordní sezóně Adama Graves (52 gólů 1993-94) přehodnotili platný kontrakt elitního střelce a prostě mu přidali.

Snad jen v New Jersey pod Lou Lamoriellem nic takového neexistovalo. Pamětníci si vybaví, za jaké drobné hráli dlouho Petr Sýkora i Patrik Eliáš. A jak nás to v Čechách štvalo. Lamoriello striktně trval na dodržení smlouvy, což samozřejmě bylo jeho právo. Mimochodem, Gretzky na McNallovu nabídku reagoval tak, že když už jednou dohodu podškrábl, nic se měnit nebude.

Mario Lemieux si říct dal. A těsně před startem sezóny, 5. října 1992, podepsal s Pittsburghem lukrativní sedmiletý kontrakt na 42 miliónů. Pro ročník 1992-93 mu včetně podpisového bonusu garantoval o 100 tisíc víc než Lindrosovi, dohromady 3,6 miliónu. Pro zajímavost, Lemieux smlouvu nedodržel a po čtyřech letech kariéru ukončil. Tím dostal klub do problémů, které později sám pomáhal řešit. Výměnou za pohledávku vůči Penguins (mzda za neodehrané sezóny) získal v organizaci vlastnický podíl.

Ani Jaromíra Jágra nenechal příběh vrstevníka Lindrose chladným. Do NHL nevstupoval s takovou pompou, takže bral první dva roky (1990-92) jen 150 a 225 tisíc. Výkony ovšem odváděl slušné. S myšlenkou „nejsem přeci patnáctkrát horší než Lindros“ vyslal svého agenta vyjednat u klubu vylepšení podmínek a posunul se na 700 tisíc. V sezóně 1993-94 na 1,4 mil. V sezóně 1994-95 byli už oba nejlepšími hráči NHL. Čech získal Art Ross Trophy, Kanaďan Hart Trophy.

Lindrosova smlouva hodně změnila. Přispěla k raketovému růstu platů v NHL. Vždyť ještě tři roky zpátky brali jen Lemieux a Gretzky víc než milión ročně. V sezóně 1992-93 se rozrostl počet hráčů s příjmem přes milión na 31. Na konci ročníku jich bylo 42.

Jednička, kterou si nikdo nepamatuje

Dodejme, že první muž draftu 1993 Alexander Daigle podepsal s Ottawou jen o rok později pětiletou smlouvu na 12,25 miliónu dolarů. Daigle se proslavil větou: „Jsem rád, že jsem číslo jedna, protože dvojku si nikdo nepamatuje“.

Vyloženě podprůměrný hokejista prošel za třináct let v NHL šest klubů, nevyhnul se ani farmě. Přemrštěný kontrakt se ukázal jako totální provar. A mimochodem - dvojkou byl tehdy Chris Pronger. Pozdější dvojnásobný olympijský šampión, vítěz Stanley Cupu a Hart Trophy.

Nová kolektivní smlouva pak od sezóny 1994-95 platy nováčků omezila.

