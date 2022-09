RETRO: Gretzkyho pravidlo

Že byla osmdesátá léta útočnému hokeji zaslíbená, je všeobecně známý fakt. Týmy se předháněly v gólových dostizích a nade všemi čněli edmontonští Olejáři. Jako první dokázali nastřílet více než 400 branek za sezónu. Zopakovali to celkem pětkrát a významně jim k tomu pomáhalo tehdejší pravidlo o počtu hráčů na ledě při současném vyloučení na obou stranách. O co šlo, se pokusíme objasnit v následujících větách.

Do poloviny osmdesátých let v NHL platilo, že pokud byli vyloučeni vzájemně hráči z obou týmů, tak se hrálo 4 na 4, případně 3 na 3. A to po celou dobu trestu. Bez ohledu na to, kolik branek padne. Nikdo se nad tím nepozastavoval, dokud do neslavnější hokejové ligy nevtrhla rychlonohá parta mladíků s kapkou oleje na dresu.

Glen Sather dal na začátku osmdesátých let dohromady tým, který překypoval talentem. Subtilní mladíček s devětadevadesátkou na zádech rozdával hokejovou radost a jeho parťáci vypadali, že mají v nohách dynamit. Messier, Anderson nebo Kurri byli na svou dobu pekelně rychlí a z obrany je podporoval Coffey, jeden z nejlepších bruslařů historie. Soupeři měli co dělat, aby tuhle útočně laděnou mašinu uhlídali za plného počtu hráčů na ledě. Pokud došlo k situaci, kdy byl počet hráčů na ledě snížen, zavládla v soupeřově táboře doslova panika.

Olejáři dokázali většího prostoru na ledě mistrně využít. Sázeli soupeřům branky jak na běžícím pásu, až je mnozí začali podezřívat, zda v tom není záměr.

„Lidé si mysleli, že dostáváme souběžné tresty schválně, abychom se dostali do situace 4 na 4, což je naprosto směšné,“ vyjadřoval se Gretzky v jednom rozhovoru pro Sportsnet. „To se nikdy nestalo.“

Každopádně se bylo na co koukat. Pětkrát po sobě překonali hranici 400 vstřelených branek. Nejvíc, 446, v sezóně 1983-84. Jsou doposud jediným týmem v celé předlouhé historii NHL, který tuto metu pokořil. Nejblíže byli bostonští Medvědi, kterým chyběl v sezóně 1970-71 pouhý jeden gól.

V roce 1985 přišla liga se změnou pravidla. Při současném vyloučení hráčů z obou mužstev se počet hráčů na ledě nesnižoval. Hrálo se dál klasicky pět na pět. Když Wayne Gretzky přebíral po následující sezóně Hartovu trofej pro nejužitečnějšího hráče, vyjádřil se o této změně v tom smyslu, že šlo o špatné rozhodnutí vedení soutěže a že bylo namířeno proti týmům, jako jsou právě Oilers.

„Náš tým (Olejářů) bruslil tak dobře, že 4 na 4 zrušili, protože jsme z toho dávali pokaždé gól,“ vzpomínala další edmontonská legenda Paul Coffey. „Nenechali by nás hrát 4 na 4, ale kdyby se za nás hrálo 3 na 3, byla by to ohromná zábava.“

Po pár letech, kdy začal gólový průměr padat dolů, si vedení soutěže uvědomilo, že fanoušci lační po gólech. A více šťastných fanoušků znamená více peněz pro ligu.

Pravidlo, které vešlo ve známost jako „The Wayne Gretzky rule“ neboli „pravidlo Waynea Gretzkyho“ bylo zrušeno v roce 1992.

