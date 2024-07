RETRO: Glene, nevadilo by mi hrát za New York. Jak si Messier řekl o trejd

O trejdu Waynea Gretzkyho toho bylo napsáno víc než dost. Dokonce ani socialistický Stadión se nebál přinést o výměně největší hvězdy světového hokeje velkou dvoustranu. Od té doby se setkáváme s články na to téma tak často, že už to jednoho nudí. Mnohem méně se toho ví o výměně Marka Messiera. On sám se o ní nedávno rozhovořil v podcastu Spittin‘ Chiclets.

Gretzkyho slzy na památné tiskovce 1988 vytvářely dojem obrovského zklamání. „Panebože, já od kamarádů nikam nechci!“ Jenomže o pár hodin později rozdával Wayne v Kalifornii úsměvy na všechny strany. Podle všeho mu trejd vyhovoval, pokud si o něj přímo neřekl. S majitelem Kings byl velký kamarád, vydělal si tady lepší peníze, manželka byla v Hollywoodu taky spokojená.

Mark Messier po letech na férovku přiznává, že si o výměnu řekl. Po sezóně 1990-91 se cítil vyhořelý. Po pěti Stanley Cupech byl čas na změnu. Ten pátý vybojovali Oilers v roce 1990 už bez Gretzkyho, týmu šéfoval Mess. V roce 1991 došli do semifinále, kde vypadli s Minnesotou v pěti zápasech.

„Někde hluboko v srdci cítíte, že je čas na změnu. Tým potřeboval přestavbu. Wayne byl pryč. Paul byl pryč. Grant by pryč... Osobně jsem potřeboval novou výzvu. Profesně jsem po posledním klaksonu cítil, že to byl můj poslední zápas za Edmonton,“ vzpomínal Messier.

„Volal jsem Glenovi: ‚Potřebujete přestavět. Byl jsem tu dvanáct let. Asi víc, než kdo čekal. Pomyslel někdo na to, že vyhrajeme pět Stanley Cupů? Sotva...‘“

Glen Sather se prý Messiera na rovinu zeptal, kde by rád hrál. „Je mi 30 let. Kdybych měl tu možnost, nevadilo by mi zahrát si v New York City,“ opáčil velký šéf.

V danou dobu nikdo Messierovu žádost o výměnu nezveřejnil. Oficiálně se mluvilo o tom, že má s Oilers spory o nový kontrakt.

Zklamaným fanouškům Edmontonu se nezdálo, že klub obdržel dostatečnou protihodnotu. Tak jako v případě výměny Gretzkyho předpokládali, že majitel Peter Pocklington tlačil spíš na finanční náhradu (tehdy ještě byla možná) a ošidil tím Oilers o hráčskou kvalitu. Součástí kompenzace za Gretzkyho bylo i 15 miliónů dolarů.

Jak vyšlo najevo z pozdějších rozhovorů, peníze součástí transakce skutečně byly. Spekulovalo se o 1-5 miliónech, i když Pocklington zapíral, zřejmě dostal za Messe vedle hráčů také 2 milióny. Spisovatel David Cruise napsal k celé akci: „Peter Pocklington je obchodník, podle jeho názoru se Mark Messier nijak nelišil například od auta.“

Fanouškům se samozřejmě takové kupčení nelíbilo, tým snů se jim rozpadal před očima. Messier ale z osobního hlediska dosáhl svého. Newyorské Rangers dovedl v roce 1994 po strhující semifinálové a finálové sérii po 54 letech ke Stanley Cupu. Opět coby kapitán, čímž stvrdil svou nesmrtelnost.

Jezdci mimochodem od té doby na pohár zase marně čekají. Už je to 30 let.

Share on Google+