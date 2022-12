RETRO: Geneze hokejových dresů a uniforem rozhodčích

Pokud jste někdy přemýšleli, proč nosí rozhodčí pruhované dresy nebo kolik barevných kombinací dresů můžou mít týmy v NHL a zda je v jejich nošení nějaký řád, tak jsou následující řádky určené právě vám. Pokusíme se poodhalit historii hokejové výstroje v nejslavnější lize světa.

Na samém počátku vývoje nejrychlejší kolektivní hry světa byla otázka dresů a jejich barev víceméně nedůležitá. Hráči vesměs v létě provozovali nějaký letní sport a v zimě se přesunuli na kluziště. S sebou si vzali stulpny, trenýrky a navrch si místo tenkého dresu oblékli svetr, nejčastěji s rolákem. I proto se dodnes pro hokejový dres často užívá označení „sweater“.

Barevné provedení se moc neřešilo, neboť na soupisce měl tehdy každý tým pouze sedm, později šest hráčů. Zapamatovat si své spoluhráče tak nebyl žádný velký problém. To se změnilo v době, kdy se ve větší míře začaly utkávat týmy z různých lig a často nosily velmi podobné dresy. Většinou došlo k dohodě a jeden z týmů se převlékl. K první zásadnější debatě o rozlišení dresů jednotlivých týmů přispěla událost z roku 1933, kdy přijela Rudá křídla z Detroitu do Montrealu a jelikož byly jejich dresy barevně hodně podobné těm domácím, museli si přes ně navléci bílá tílka. Nejenom, že to evokovalo školní hodinu tělocviku, ale především došlo k zakrytí čísel na zádech hráčů, což naštvalo diváky.

Nejsilnějším impulzem k seriózní debatě o barevném odlišení týmů byla ale televize. Čím dál častější filmové reportáže z hokejových zápasů a brzký nástup televizního vysílání donutil vedení NHL k rozhodnému kroku. Počátkem sezóny 1951-52 bylo zavedeno pravidlo barevné kombinace. Domácí tým byl povinen nosit tmavou verzi svých dresů a hostující světlou. Barevný kontrast byl nutný pro odlišení týmů na černobílých obrazovkách diváků.

S čísly na dresech to také není úplně jednoduché. Obecně jsou za průkopníky číslování považováni bratři Patrickové, kteří je v roce 1915 zavedli v tehdejší PCHL. Ale již v roce 1911 přijala NHA (Národní hokejová asociace, předchůdce dnešní NHL) pravidlo, kde se uvádělo, že hráči musí nosit identifikační čísla na páskách umístěných na levé paži. Poté se čísla přesunula na přední stranu svetru, až nakonec skončila na zadní straně, kde jsou dodnes.

Jména hráčů přibyla nad čísla až v sezóně 1977-78

Ještě předtím, v roce 1970, přijala liga nové pravidlo, kterým změnila barevné kombinace domácích a hostujících celků. Nově tak domácí tým nosil světlou variantu a hostující tmavou. Popudem byl především rozmach barevného televizního vysílání. A pro domácí fanoušky se zápasy staly pestřejší, alespoň co se týče soupeřových dresů.

Tak to vydrželo až do roku 2003, kdy liga barvy opět prohodila. Domácí tým se vrátil k tmavé (kontrastní) variantě a hostující tým nosí dresy, kde převažuje bílá (případně žlutá) barva.

Co vedlo ligu ke změně pravidla?

Jako vždy jsou to důvody především ekonomické. Někdy od roku 1995 začaly týmy experimentovat s novými designy nebo se chtěly vrátit k původním tzv. „Vintage“ dresům. Tyto alternativní dresy označované jako „třetí sada svetrů“ měly tendenci být barevnější. Mezi fanoušky šly na dračku. Jenže prodej suvenýrů je především pro domácí fanoušky a NHL měla pravidlo, že domácí tým nosí světlou sadu. Fanoušek, který si koupí za nemalé peníze tyto barevnější variace oblíbeného týmu, v nich chce vidět hrát své idoly. Chce se s nimi ztotožnit. Liga povolila klubům nosit ve vybraných domácích zápasech tyto barevné třetí dresy a hostující kluby se přizpůsobily.

Klubů, které se rozhodly využít třetí sadu dresů, přibývalo, až se liga rozhodla pravidlo o barvách dresů změnit a vrátila se k systému, který platil před rokem 1970.

V současnosti mohou týmy nosit třetí sadu dresů na základě povoleného předem daného seznamu zápasů, do kterého jsou zahrnuty i venkovní utkání tzv. Winter Classic.

Rozhodčí

V počátcích byli rozhodčí velcí elegáni. Nosili černé kalhoty a bílý svetr s kravatou. Kolem roku 1940 je NHL převlékla do oranžových košil. V nich vydrželi arbitři až do roku 1955. S nástupem černobílého vysílání začali být obtížně rozlišitelní od tmavé varianty dresů domácího týmu. Liga je tedy navlékla do trikotů s podélnými černými a bílými pruhy, aby je odlišila od hráčů. V sezóně 1969-70 jim k tomu přidala oranžové rukávové pásky, jako odkaz na jejich předchozí oranžové barvy.

Moderní uniforma rozhodčího, jako ho známe nyní, byla na světě.

