RETRO: Fenomenální entrée. Už je to deset let od Hertlovy čtyřgólové noci

Nebyl to přátelský odchod. Slavia nechtěla Tomáš Hertla pustit. Byl příliš dobrý. A v devatenácti prý mladý na to, aby se hned prosadil ve slavné lize. Vladimír Růžička argumentoval tím, že reprezentace a Euro Hockey Tour dají talentovanému hráči víc. Agent nakonec pro Hertla NHL vybojoval. A ten zvládnul adaptaci způsobem vpravdě nezapomenutelným.

Hertl si v kempu vybojoval místo v prvním týmu a na úvod sezóny dokonale ozářil NHL. V prvním zápase pomohl asistencí porazit Vancouver (4:1) a vešel se mezi hvězdy večera. V druhém se proti Phoenixu blýskl dvěma góly. Ve třetím utkání pak střelecky explodoval a postaral se o zážitek, který z pohledu českého fanouška vstoupil do dějin.

8. října je to právě deset let.

Mini sérii tří zápasů doma zakončovalo San Jose v říjnu 2013 proti Rangers. Byla to jasná záležitost od začátku do konce. Hertl se poprvé zapsal mezi střelce za stavu 3:1, kdy si najel na přihrávku do předbrankového prostoru. Druhý gól přidal po nádherném pasu mezi obránce od Joe Thorntona. Na 7:2 zvyšoval svojí klasikou v přesilovce zaparkovaný před brankářem.

Čtvrtý gól pak vzbudil hodně vášní. Hertl se po levé straně prohnal do pásma kolem obránce a po elegantním stažení puku za nohu vymetl horní roh brány Martina Birona. Šestatřicetiletý brankář se po tomto utkání v NHL víckrát neobjevil. Klub jej pár dnů nato zařadil na listinu nechráněných hráčů a pak poslal do AHL. Farmu Biron odmítl, raději ukončil kariéru.

Drzost nebo paráda?

Čech byl hrdinou večera. Pohled na jeho maminku mezi diváky nemohl být dojemnější. Po utkání lámanou angličtinou děkoval divákům. Hovořit musel také s novináři. „Nikdy jsem nedal snad víc než za večer,“ soukal ze sebe.

„Mimořádné,“ klaněl za čtvrtý gól tehdy čtyřiatřicetiletý Joe Thornton. „Něco takového nevidíte často. Já to rozhodně v rejstříku nemám.“

Spektakulární provedení, které ve své kariéře předvedl třeba Mario Lemieux, se ale nesetkalo jen s uznáním. Kupříkladu Adam Oates, v té době trenér Washingtonu, měl s Hertlovou akcí problém, hlavně s ohledem na rozhodnuté skóre.

„Jsem naštvaný. Mluvil jsem s Goergem McPheem a říkal, že kluci to dneska dělají, čemuž rozumím. Ale udělal by to při prvním gólu? Nezesměšňujte ligu. Byla to nováčkovská chyba,“ hřímal Oates.

Také populární komentátor Don Cherry, tradičně kritický k Evropanům, si nemohl odpustit rýpnutí. „Kdyby byl stav 1:2, užasle hlesnu, jaký to byl gól. Chci, aby to lidi viděli tak, že tam stojí jejich syn a za stavu 8:2 ho někdo takhle zesměšní. Jak by se vám to líbilo?“

Gól určitě víc nadchnul, než pobouřil; vzpomíná se na něj dodnes.

Hertl měl po třech duelech na kontě šest branek. Čtyři trefy Rangers stihl za pouhých jedenáct minut čistého času. To jim dává ještě větší punc jedinečnosti. Podle hockey-reference.com dali čtyři branky v utkání za méně než tucet minut do té doby jen Jussi Jokinen (za Dallas v roce 2007) a Michael Nylander (za Chicago 1999).





