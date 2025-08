Řeší se budoucnost talenta Misy. Univerzita nebo boj o NHL?

Jeden z největších talentů letošního draftu Michael Misa stojí na rozcestí. Se San Jose Sharks, kteří jej draftovali z druhé pozice, ještě smlouvu nepodepsal, ve hře je tak možný přesun do NCAA, kam mimochodem už odešel Misův bratr Luke. Druhou variantou je boj o místo v NHL a případný návrat do juniorky.

V mládeži už Misa dosáhl na výkonnostní vrchol. V 65 zápasech udělal loni jako čerstvě osmnáctiletý 134 bodů, tedy přes dva body na utkání.

Nad problematikou, kam teď s mladým Kanaďanem, se zamýšlí i William Espy z The Hockey News. Dle něj se nabízí scénář, který Sharks zvolili už loni s Willem Smithem, kterého GM Mike Greer nechal vyhrát v NHL, ač to pro mladého borce ne vždy byla jednoduchá šichta, občas přišlo pár dní volna, nicméně talentovaný útočník si vybudoval sebevědomí hrát proti nejlepším hráčům na světě.

Je důležité dodat, že pro Misu není dle pravidel možné hrát na farmě v AHL, musel by tak odehrát celou sezonu v NHL, nebo se vrátit do juniorky. Takový návrat by, jak opět upozorňuje The Hockey News, dával smysl snad jen v případě, kdy by rodák z Oakville mohl zaútočit na prestižní Memorial Cup, kvalitu OHL jako takovou totiž už dávno přerostl...

I když Žraloci mají k dispozici nejeden ofenzivní prospekt, budoucnost mimořádně talentovaného Misy pro ně bude nejvyšší prioritou. Pokud by skutečně podepsal nováčkovský kontrakt, nabízí se varianta umístit jej v sestavě třeba ke dvěma zkušeným borcům, kteří by jej jeho prvními kroky v NHL provedli. Například do třetí formace, flek v prvních dvou útocích si přeci jen nejspíš vybojují o chlup zkušenější Celebrini se Smithem.

Je tu ale samozřejmě ještě jedna varianta. Nově totiž mohou hráči, kteří hráli jednu z kanadských juniorek, přestoupit na univerzitu do NCAA. A to láká nejednoho mladíka, mimochodem včetně Misova staršího bratra Lukea (draftovaný v pátém kole Calgary Flames), který už ohlásil přesun na Penn State University. Pokud by se Misa skutečně rozhodl zkusit na rok NCAA, teoreticky by se k San Jose mohl připojit na závěr sezony 2025/2026. To by pro něj mělo jednu nepopiratelnou výhodu, přeskočil by úvod sezony, kdy o NHL tradičně bojuje veliké množství hráčů a přechod mezi profíky by tak v jejím závěru, kdy už konkurence bude přeci jen trošku nižší, měl o něco snažší.

Ať už to dopadne jakkoli, vyřešení jeho budoucnosti bude jednou z klíčových otázek léta Sharks. Přeci jen jde o hráče, který by měl v budoucnu být pilířem útočné vozby Žraloků.

