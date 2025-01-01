Řešení brankářské otázky na obzoru? Edmonton zřejmě uvažuje o Hartovi

2. září 20:12Adam Čuba
Brankoviště Edmontonu Oilers je téma, které se v NHL rozebírá poměrně pravidelně. Nedůvěra ke Stuartu Skinnerovi přináší čas od času spekulace a nová jména, na která by se vedení kanadského klubu mělo zaměřit. A jinak tomu není ani letos v létě, na radaru slavného kanadského klubu se totiž údajně objevil Carter Hart.
Ačkoli se Stuartem Skinnerem došli McDavid a spol. ve dvou posledních sezonách až do finále Stanley Cupu, samotné výkony šestadvacetiletého Kanaďana nebyly přesvědčivé natolik, aby se dalo brankoviště Edmontonu považovat za vyřešené. Neustále se tak na stůl vrací varianta, že by vedení Oilers přivedlo nového maskovaného muže, který by týmu pomohl až na vrchol. Mimochodem, když se toto téma probíralo naposledy, - při jarní uzávěrce přestupů - českého fanouška by mohlo zaujmout, že tehdy se v souvislosti s Olejáři probíral i příchod Karla Vejmelky, na což ale samozřejmě nakonec nedošlo.
Nyní se začalo rýsovat jedno nové jméno. V Edmontonu totiž údajně trénuje Carter Hart, jeden z pěti kanadských hokejistů nedávno osvobozených v kauze sexuálního napadení z roku 2018. Ač tedy NHL zatím vydala zvláštní stanovisko, které nadále neumožňuje zmíněným hráčům nastoupit v nejlepší lize, i když už jsou oficiálně nevinni, Hart doufá, že co nejdříve dostane zelenou a do National Hockey League se vrátí.
Momentálně se o někdejšího gólmana Philadelphie prý zajímají až čtyři týmy NHL, které by byly ochotné nabídnout Hartovi PTO (Professional tryout), přičemž Oilers jsou zřejmě jedním z nich.
Dle hráčů, kteří se s Hartem v Edmontonu potkali na ledě, vypadá někdejší mistr světa v juniorské kategorii, na ledě velmi dobře a je připraven na návrat do NHL, informuje na svém účtu na X (Twitter) kanadská stránka 2 Mutts Hockey Podcast.
Carter Hart má ve svých sedmadvaceti poměrně zajímavý životopis. Kdysi platil za velikou kanadskou naději v brankovišti, s reprezentací vyhrál Memoriál Ivana Hlinky i MS juniorů, na Mistrovství světa dospělých byl součástí stříbrného týmu z roku 2019 v Bratislavě a kdyby teď nepřišel o rok a půl své hokejové kariéry, zřejmě by se jej týkala i pozvánka do (minimálně širší) nominace Kanady na ZOH.
V NHL odchytal už 227 duelů s průměrnou úspěšností zákroků 90.6 %, v play off 2020, kdy Flyers došli až do konferenčního semifinále odchytal 14 duelů s výbornými čísly 92.6 %. Naposledy se borec, který je mimochodem rodákem z předměstí Edmontonu, představil v bráně v lednu 2024, od té doby nechytal.
Jak už bylo zmíněno výše, nyní je klíčové, jak se k celému problému postaví vedení NHL. Pokud by ale dalo Hartovi (a dalším) zelenou, sedmadvacetiletý brankář zřejmě nouzi o práci mít nebude.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.