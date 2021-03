Repríza posledního finále a boj nejlepších týmů Severní divize

Hned na 14 utkání se mohou fanoušci NHL těšit v nabitém programu dalšího hracího dne. Už od 19:00 se začne hrát na třech stadionech. O dvě hodiny později se vhodí úvodní buly v Nashvillu, přičemž hokejová noc bude opět vrcholit až nad ránem. To se do sebe pustí kupříkladu Tampa s Dallasem nebo Edmonton s Torontem. Nejpozději se začne hrát ve 4:30 v San Jose, které přivítá St. Louis. Lákadel je opravdu hodně, tak si je pojďme shrnout.

19:00 New Jersey Devils – Washington Capitals

Ďáblové z New Jersey dokázali v minulém zápase napravit tři své předchozí nezdary v řadě, Šavle totiž porazili po prodloužení. Tentokrát se jim do cesty postaví Washington, který v posledních kláních střídá výhry s porážkami. Na druhou stranu je momentálně druhým nejlepším týmem divize. Capitals navíc v předchozím zápase s Pittsburghem pálili ostrými hlavně ve třetí třetině, ve které nasázeli 4 branky. Celkově zvítězili 5:2. První vzájemný zápas patřil Washingtonu poměrem 4:3, tehdy však měl výhodu domácího prostředí.

19:00 Ottawa Senators – Calgary Flames

Ottawa se zvedá, vyhrála totiž tři zápasy v řadě. Na kontě má 15 bodů a těšit ji může, že už není osamocena na pozici nejhoršího celku NHL. Stejně jsou na tom i Detroit s Buffalem. V následujícím zápase s Calgary možná bude mírným favoritem. Právě Plameny totiž v noci na pátek deklasovala výsledkem 6:1. Forma Calgary navíc rozhodně není oslnivá. Výsledky svěřencům Geoffa Warda nevycházejí, v posledních zápasech se navíc Calgary celkem znatelně trápí v produktivitě.

19:00 Buffalo Sabres – Philadelphia Flyers

Buffalo se stále nemůže chytit. Soupeři ve Východní divizi mu unikají a v průběhu celé sezony nedokázalo vyhrát více než dva zápasy v řadě. Vzpruhou pro Šavle může být zisk tří bodů proti New Jersey ze dvou uplynulých představení. Jejich soupeřem bude tentokrát Philadelphia, která napravila vysokou porážku s Bostonem v zápase pod širým nebem vítězstvím 4:3 proti Rangers. Sabres se utkají s Flyers potřetí, bilanci mají oba celky vyrovnanou.

21:00 Nashville Predators – Columbus Blue Jackets

Nashvillu se první třetina základní části hrubě nepovedla. Ambiciózní tým je jen o bod lepší než Detroit a v tabulce Centrální divize je předposlední. V minulém zápase nenavázal na dvě výhry v řadě, přičemž na ledě Red Wings prohrál 2:5. Teď se vrací na domácí led a v cestě mu bude stát Columbus, jenž má bilanci 21 odehraných zápasů a 21 získaných bodů. Ten však nyní prohrál třikrát po sobě, a proto určitě chce tuto nelichotivou sérii zvrátit. Predátoři hráli s tímto soupeřem už čtyřikrát. Hned třikrát se radovali ze zisku dvou bodů oni.

01:00 Edmonton Oilers – Toronto Maple Leafs

Zde půjdou do boje dva v současné době bodově nejlepší celky NHL. Osmadvacetibodový Edmonton vyzve o čtyři body lepší Toronto. Fanoušci se tedy mohou těšit na výborný souboj McDavida s Draisaitlem proti Marnerovi s Matthewsem. Oba týmy mají skvělou formu. Maple Leafs vyhráli čtyři z posledních pěti zápasů, zatímco Oilers zvládli hned osm z uplynulých devíti bitev. Předchozí vzájemné duely vyznívají neutrálně. Dvakrát se radoval Edmonton, dvakrát zase Toronto.

01:00 New York Islanders – Pittsburgh Penguins

Islanders jdou neustále nahoru, o čemž vypovídá i jejich vysoké vítězství nad Bostonem v poměru 7:2. Dotáhli se mezi nejlepší týmy Východní divize a nyní se chystají na boj proti Pittsburghu. Tučňáci sice zvítězili třikrát v řadě, ale v posledním utkání jejich sérii zastavil Washington. Vzájemné zápasy z této sezony vychází lépe Penguins, kteří třikrát ze čtyř případů vyhráli. Přesně před týdnem naposledy přehráli Ostrovany výsledkem 3:2.

01:00 Tampa Bay Lightning – Dallas Stars

Dallas má Tampě rozhodně co vracet. Byla to právě ona, která Stars porazila v loňském finále bitvy o Stanleyův pohár. Teď už však probíhá sezona nová a vše začalo od nuly. Tampa jde do utkání s Dallasem posílená o tři výhry v řadě, zatímco Stars v posledním klání na Floridě propadli v závěru. Ještě sedm minut před koncem třetí třetiny vedli 2:0, ale zápas nakonec ztratili 2:3. Bodů zatím příliš neposbírali, takže rozhodně se potřebují co nejrychleji zvednout.

01:00 Florida Panthers – Carolina Hurricanes

Nejpříjemnějším překvapením začátku sezony je Florida. Panteři jsou v tabulce Centrální divize první a zároveň jsou druhým nejlepším celkem soutěže. Barkov a spol. bodují pravidelně, přestože dvakrát z posledních čtyř klání prohráli. Carolina má stejně jako Florida odehráno 19 zápasů, ale na kontě jí svítí o tři získané body méně. Tři utkání v řadě se jí navíc nepovedly, nevytěžila v nich ani bod. Zatím jediné vzájemné měření sil ovládla Florida díky výhře po prodloužení, tehdy rozhodoval Jonathan Huberdeau.

02:00 Chicago Blackhawks – Detroit Red Wings

Dokáže v tomto zápase vstřelit Patrick Kane svou 400. branku v kariéře v NHL? To se dozvíme v neděli nad ránem. Jestřábi určitě budou favoritem, v tabulce jsou na tom lépe a i momentální forma hovoří pro ně, neboť prohráli pouze jednou z pěti posledních vystoupení. Detroit se ale také alespoň trošičku zvedá. Doma porazil Floridu i Nashville, navíc v souboji s druhým jmenovaným týmem vstřelil útočník Sam Gagner hattrick. Detroit má ale Chicagu co vracet, letos s ním prohrál už čtyřikrát.

02:00 Minnesota Wild – Los Angeles Kings

Minulou noc přišlo Los Angeles o svou sérii pěti výher v řadě právě proti Minnesotě. Na kluzišti Wild prohrálo 1:3, poněvadž vůbec nedokázalo zachytit první třetinu, kterou nezvládlo poměrem 0:3. V devatenácti zápasech Králové posbírali už 21 bodů, což rozhodně není málo. Jsou tedy na dostřel právě Divočákům, kteří mají o bod více a oproti Kings dvě utkání k dobru. Minnesota má výtečnou formu, zvítězila pětkrát v řadě a dnes bude útočit na šestý dvoubodový zisk za sebou. Oba tyto týmy se střetly už šestkrát, ve čtyřech případech zvítězila Minnesota.

03:00 Arizona Coyotes – Colorado Avalanche

Západní divize nám nabídne další zajímavý zápas, tentokrát mezi Arizonou a Coloradem. Arizona z posledních pěti duelů třikrát padla, zatímco Laviny jsou na tom přesně opačně. Oba celky dosud shodně nasbíraly 21 bodů, avšak Colorado odehrálo o tři zápasy méně. První vzájemný duel mezi Arizonou a Coloradem se hrál předchozí noc, Avalanche v něm dokázali vyhrát 3:2.

04:00 Winnipeg Jets – Montreal Canadiens

V předchozím zápase Montrealu nové koště dobře nemetlo. Alespoň když tuto větu převedeme na trenéra Dominiqua Ducharmeho, jenž v průběhu týdne převzal tým po Claudu Julienovi. Canadiens prohráli právě na ledě Winnipegu 3:6 a padli už čtyřikrát za sebou. Teď pro ně přichází ideální čas k nápravě, Tryskáči jsou totiž v tabulce Severní divize o tři body před nimi. Formy obou celků jsou přesně odlišné, jelikož Winnipeg čtyři z minulých pěti zápasů vyhrál.

04:00 Anaheim Ducks – Vegas Golden Knights

Boj posledního s prvním týmem Západní divize se chystá v Anaheimu. Kačeři totiž vyzvou Rytíře z Vegas. Domácí mají momentálně nejhorší formu v celé lize, neboť prohráli už pět zápasů v řadě. Psychickou vzpruhou pro tým Dallase Eakinse je fakt, že jejich poslední zisk dvou bodů přišel před dvěma týdny právě na ledě Vegas. Golden Knights odehráli v minulých dnech čtyři zápasy proti Coloradu, ze kterých vytěžili 4 body. Anaheimu se postavili už třikrát a z toho dvakrát uspěli oni.

04:30 San Jose Sharks – St. Louis Blues

Nejpozději se začne v San Jose, které se chystá k utkání proti St. Louis. Předchozí čtyři vzájemné zápasy těchto mužstev byly vyrovnané, všechny totiž skončily o gól, navíc bilance týmů je naprosto shodná. V průběhu sezony se ale rozhodně lépe daří hokejistům Blues. Ti totiž uhráli 22 bodů po dvaceti zápasech, avšak Sharks mají oproti nim tři zápasy k dobru a o šest bodů méně. Forma St. Louis ale není moc dobrá, svěřenci Craiga Berubeho padli ve třech zápasech za sebou. Dnes se poperou o nápravu.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+