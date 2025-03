Rempe to schytává neprávem! Rangers žádají férovější metr pro svého obra

Matt Rempe, obrovitý útočník New York Rangers, si ve čtvrtečním utkání proti Minnesotě Wild opět vyslechl píšťalku rozhodčího, přestože za nic nemohl. Během třetí třetiny do něj nešťastně vletěl Devin Shore a po střetu se složil k ledu. Rempe, pevně stojící na bruslích, dostal dvě minuty za nedovolené bránění. A jako by to nestačilo, Minnesota přesilovku využila a srovnala skóre na 1:1.

Až po zápase přišlo uznání chyby – rozhodčí Brandon Blandina se Rempemu osobně omluvil. "Přišel za mnou a přiznal, že z jeho pohledu to vypadalo hůř, než to bylo," popsal situaci Rempe. "Řekl, že se prostě spletl. Každý dělá chyby. Stává se to."

Tento incident však jen přilil olej do ohně debat o tom, jak se na mohutného 22letého Kanaďana v NHL nahlíží.

Trenér Rangers Peter Laviolette už má situace, kdy jeho svěřenec putuje na trestnou lavici jen kvůli své fyzické stavbě, plné zuby. "Kvůli své velikosti a stylu hry je pořád pod drobnohledem," rozčiloval se po utkání. "Dneska jsme to viděli znovu – nic neudělal a stejně seděl na trestné lavici."

Pro Rempeho nejde o nic nového. Podobné situace zažíval už v juniorské WHL, kde mu rozhodčí také nejednou připsali trest jen proto, že byl větší a silnější než ostatní. Navíc už letos od NHL obdržel osmizápasový distanc za faul loktem, což je jeho druhá suspendace během krátké kariéry.

A nejde jen o zápas s Minnesotou. Jen o dva dny dříve, v duelu s Winnipegem, ho stejný rozhodčí poslal na trestnou lavici za údajné nedovolené bránění brankáře. Přitom bylo jasně vidět, že ho bývalý hráč Rangers Morgan Barron strčil do brankoviště, kde následně narazil do Connora Hellebuycka. Výsledek? Winnipeg skóroval v přesilovce a rozhodl zápas.

Přesto se Rempe nenechává vykolejit. "Hraju čím dál víc ve třetích třetinách, dostávám víc puků na hokejku, cítím se dobře," řekl po posledním tréninku Rangers. "Nebudu měnit svůj styl. Musím být rychlý, musím být fyzický. Kdybych začal být opatrný, nebyl bych to já. Poslední věc, kterou chci, je stát se nějakým plyšovým medvídkem."

Matt Rempe was called for interference after this collision with Devin Shore pic.twitter.com/8bZ9CubH8a — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) March 14, 2025

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+