Rekordní smolař Pavelski. Přepsal historii, přesto smutnil

Skutečně málo vídanou kuriozitu nabídl zápis z úterního utkání Seattlu s Dallasem. Joe Pavelski se na výsledku 4:5 podílel čtyřmi trefami (!), tj. vstřelil všechny góly svého týmu. Přesto se neradoval. Hvězdy vstoupily do série porážkou 4:5.

Pavelski se vracel do sestavy po zranění a byl to comeback v impozantním stylu. Zranil se v prvním utkání série s Minnesotou, kdy byl po zásahu Matta Dumby mimo hru kvůli otřesu mozku. Ve zbytku série s Wild proto chyběl, byť v jejím závěru už byl návrat do hry zvažován.

Pořádně hladový vlétl do úvodního utkání série s Krakenem, který překvapivě poslal na dovolenou obhájce Stanley Cupu. Už ve 3. minutě poslal svůj tým do vedení. Ve 13. minutě opět posunul Dallas do náskoku 2:1. Deset minut scházelo do třetí sirény, když hosté stále vedli 4:2. Tehdy si vzal Pavelski znovu slovo. Dvěma góly srovnal a vynutil si prodloužení.

Bohužel ani to nestačilo. V 73. minutě rozhodl o vítězství Seattlu Yanni Gourde.

Pavelski se stal ve 38 letech a 295 dnech nejstarším hráčem historie NHL, který dokázal dát čtyři góly v jednom utkání play off. Bylo to jeho 170. představení v této fázi sezóny. Když dal Maurice Richard čtyři góly ve finále 1957, bylo mu 35 let. Střelec Dallasu je rovněž druhým nejstarším autorem hattricku všech dob, a to za Johnnym Bucykem z Bostonu, jenž se trefil třikrát v roce 1974.

„Epické, epické!“ rozplýval se nad výkonem veterána trenér Pete DeBoer. „K naší ostudě jsme to promrhali a nevyhráli. Jde to za námi, protože on hrál nad plán.“

Bráno čistě z pohledu Dallasu, respektive Minnesoty, s nímž tento klub sdílí historii, je osmatřicetiletý Pavelski druhým nejstarším autorem dvou (nebo více) branek v play off. Tím úplně nejstarším byl Dean Prentice, jemuž bylo v play off 1972 coby hráči North Stars 39 let.

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 500 Kč na své první sázky!

Share on Google+