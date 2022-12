Rekordní exploze TNT! Roztrhal nás, smekl kouč Columbusu před Thompsonem

"Tohle jsem za 26 let, co se pohybuju v profi hokeji, ještě neviděl." Všeříkající byla reakce Brada Larsena, kouče Modrokabátníků, na řádění elitní lajny buffalských Šavlí v čele s Tagem Thompsonem. "Jednoduše nás dnes roztrhal na cáry," prohodil o obrovitém forvardovi s příznačnou přezdívkou TNT. Zkratka, pod kterou proslula ničivá výbušnina, odkazuje na iniciály pětadvacetiletého Američana. A skvěle také vystihuje, jak sbírá body. Jsou to brutální exploze!

Podruhé v sezoně zmákl za večer šest bodů!

Za první třetinu nasázel čtyři fíky, čímž vyrovnal rekord NHL.

Celkem se trefil pětkrát, dohnal tak klubové maximum Davea Andreychuka.

Zároveň vytvořil dva rekordní zápisy do kroniky Sabres.

Buffalská ofenzivní zbraň zkrátka opět úřadovala. A zase jednou ukázala, proč se vedení klubu od Niagarských vodopádů rozhodlo s Thompsonem v létě podepsat sedmiletý kontrakt na 50 milionů dolarů.

"Byl to jeden z těch mačů, kdy vám to tam prostě padá a spousta skvělých spoluhráčů vám připravuje palebné pozice. Jo, bavil jsem se," prohodil dvoumetrový kolos.

"Roky jsem makal, abych se dostal na tuhle úroveň, beru to jako odměnu za všechnu tu dřinu. A činí mě to ještě hladovějším, budu chtít předvést ještě lepší hokej," řekl po své velkolepé show.

Kvartet tref za první dvacetiminutovku zvládl jako teprve čtvrtý hokejista v dějinách NHL. Slavná liga viděla v podání jednoho kanonýra celkem 18 čtyřgólových period, postarali se o ně mimo jiné Wayne Gretzky či Patrick Marleau.

Thompsonův výkon vydláždil cestu Šavlí k vysoké výhře 9:4.

Z Thompsona je teď s 21 góly třetí nejlepší sniper v NHL:

Dobře naložení parťáci z kabiny tak nešetřili komplimenty na adresu juniorského mistra světa z roku 2017.

"Tage? Je neuvěřitelný!" prohodil Alex Tuch. "Je to prostě střelec a všem to dnes ukázal. Člověk mu musel zatleskat snad pokaždé, když byl na ledě," pověděl Rasmus Dahlin.

Do Buffala Thompson přišel před čtyřmi lety ze St. Louis v rámci odstupného za Ryana O'Reillyho. Blues tasili talentovaného čahouna v roce 2016 jako celkovou šestadvacítku, dočkali se od něj ovšem jen devíti bodů.

TNT potřeboval čas, doutnák k odpálení byl dlouhatánský.

Thompson explodoval až v sezoně 2021/22, coby ukázkový late bloomer. Zkrátka coby borec, který pro NHL dozrává pozvolna, a pak – ve třetím, čtvrtém roce – jeho umění naplno rozkvete.

A že je to květ jak víno!

Share on Google+