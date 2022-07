Rekordní draft pro Slováky? Slafkovský a spol. zaútočí v Montrealu na senzaci

Smutná je slovenská vizitka mezi mantinely NHL, doba hojnosti dávno skončila. Vždyť v poslední sezoně reprezentovalo svou krajinu pouze 11 plejerů, včetně legendárního "starce" Zdena Cháry. Pravidelně jich hrálo či chytalo dokonce jen pět. A jak podotýká zámořský novinář Nick Farris, Slovensko nedodalo do zámořské ligy opravdovou hvězdu od časů Mariána Gáboríka, kterému letos bylo čtyřicet a už je nějaký ten pátek na penzi. Neveselý obrázek může rázně přemalovat silný ročník 2004 a to už dnes v noci, kdy Juraj Slafkovský a spol. vezmou útokem vstupní draft.

Mít aspoň dva zástupce v první rundě?

To se našim východním bratom poštěstilo jen čtyřikrát (v letech 1997, 1999, 2000 a 2005), ve dvou případech za přispění synů Františka Hossy.

Tentokrát by mohli v úvodním kole vůbec poprvé zaznít jména hned tří Slováků, a potvrdit tak tamní hokejové povstání. Symbolizované letošní bronzovou olympijskou medailí a vedené někdejším kanonýrem Mirem Šatanem za pomoci kanadského kouče Craiga Ramsaye.

O tom, že se jedničkou – a tedy nejvýše draftovaným slovenským hráčem v dějinách (maximum drží od roku 2000 tehdy třetí Gáborík), může stát Juraj Slafkovský, byly popsány stohy papíru.

Další adepti na umístění mezi TOP 32 nadějemi? Pochopitelně Šimon Nemec, o kterém se mluví jako o jednom ze dvou nejlepších beků, co budou k dispozici. Souboj o primát svede, k velké české radosti, s Davidem Jiříčkem.

A třetí do mariáše? Nevysoký rychlík Filip Mešár, kterého Corey Pronman z uznávaného webu The Athletic považuje za jednoho z nejlepších bruslařů z letošní draftové sorty.

Tím ale výčet zajímavých dravců zpod Tater nekončí. Vždyť v elitní padesátce Evropanů podle hodnocení Central Scouting Bureau najdete ještě Adama Sýkoru, dvougólového střelce na nedávném MS, a Alexe Šotka.

To máte kvintet slibných vlaštovek pro Slovensko.

Tamní hokejová revoluce zkrátka nekončí, naopak bude pokračovat a sílit. Za Slafkovským a spol. už číhá Dalibor Dvorský, nejmladší borec, co kdy skóroval ve slovenské extralize. Zvládl to v patnácti, navlečen do dresu Banské Bystrice.

Časem tak nejspíš odezní i současná bída v NHL a slavná liga se opět stane výkladní skříní Slováků.

