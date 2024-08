Rekord už v této sezoně? Rád se na tom budu podílet, hlásí Strome

Dylan Strome ví, že má šanci zapsat se do historie NHL už někdy v této sezoně. Nebylo by to pro něj nic moc nového, vždyť 23. prosince 2022 si připsal asistenci u 801. gólu Alexe Ovečkina, čímž se vyrovnal Gordiemu Howeovi na druhém místě v tabulce střelců NHL. Cíl je teď jasný.

Nyní, když Ovečkina dělí pouhých 41 gólů od vyrovnání rekordu Wayna Gretzkyho v počtu 894 branek v NHL, Strome přiznal, že si představoval, jaké by to bylo asistovat u gólu, kterým by Ovečkin vyrovnal nebo překonal Gretzkyho.

„Ano, samozřejmě, že jsem o tom přemýšlel,“ řekl Strome serveru NHL.com. „Je to historie a Ovečkin o tom hodně mluví, je to součást hokejového odkazu. Mám asistenci u gólu, kterým srovnal Howea, ale na ten si moc lidí nevzpomene. Pokud ten rekord překoná, ale bylo by opravdu skvělé být jeho součástí.“

Ačkoli by se zdálo, že 41 gólů je značné číslo k překonání během jedné sezóny, Strome věří, že Ovečkin může tohoto milníku dosáhnout už v následujícím ročníku.

„Rozhodně si to myslím,“ dodal Strome. „Sezon s více než 40 góly zažil mnohem více, než těch bez více než 40 gólů. Všichni na něj čekáme a budeme připraveni. Já mu samozřejmě budu chtít přihrát.“

Ovečkin vstřelil 40 a více gólů ve 13 ze svých 19 sezon v NHL. Ačkoli minulou kampaň začínal pomalu a v prvních 43 zápasech vstřelil osm gólů, v závěrečných 36 zápasech se mu dařilo a nastřílel dohromady 23 branek.

„Bylo to působivé,“ smeknul Strome. „Takového hráče nemůžete odepsat. Má jednu z nejlepších střel v NHL, ne-li nejlepší. Je tu pár kluků s opravdu dobrými střelami, ale on je podle mě v první pětce. Vidím ho každý den. Vždycky, když někdo dokáže takhle vystřelit, je na klucích kolem něj, aby mu puk naservírovali, a o to se snažíme.“

Ovečkinův silný finiš pomohl Capitals k bilanci 18-13-5, což vedlo k překvapivému postupu do play-off.

„Spousta lidí nám nevěřila,“ ví dobře Strome. „Play-off byla největší zábava, jakou jsem zažil při hraní hokeje za dlouhou, dlouhou dobu. Ať už můžu být centrem první nebo druhé lajny, ať už to bude cokoliv, chci jen pomoci týmu vyhrát, to je hlavní.“

