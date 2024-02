Reinhart táhne Floridu, ohromuje spoluhráče i trenéry

Sam Reinhart je v letošní sezoně nezastavitelný. Zkušený útočník absolvuje svou 10. sezonu v NHL a je jedním z tahounů Panthers. Co na jeho výkony říkají spoluhráči a trenér?

Do dorovnání osobního bodového maxima Reinhartovi sice ještě chybí 18 kanadských bodů, ale před letošní sezonou nejspíše seřídil měřidla a slaví jeden gól za druhým. Aktuálně má na kontě 39 branek, lépe je na tom pouze dvojnásobný vítěz Maurice Richard Trophy Auston Matthews se 42 góly. Reinhart však vévodí NHL v kategorii přesilovkových gólů, kterých nastřádal 22 a na čele je i ve statistice vítězných gólů, kterých vstřelil 9.

Jeho trenér jej dokonce přirovnal k jednomu z nejlepších hráčů všech dob, Ronem Francisem, který je v TOP 5 kanadského bodování historie NHL. „Vedle Rona Francise je to nejchytřejší hráč, kterého jsem kdy trénoval. Když se na ledě děje něco, čím si nejsem jistý, zeptám se ho. Reinhart téměř artikuluje hru stejně jako Ron Francis. Dokáže se velmi rychle dostat k tomu, co si myslí, že vidí, jestli nevyrážíme puk stejným způsobem, jestli nám nefunguje podpora nebo jestli tohle opravdu funguje. Když se pak vrátíte a podíváte se na video, zjistíte, že má pravdu,“ popsal trenér Floridy Paul Maurice.

Dres Floridy Kanaďan obléká od roku 2021, kdy byl vyměněn z Buffala. Opačným směrem tehdy putoval Devon Levi a volba v prvním kole draftu, kterou Sabres přetavili v Jiřího Kulicha. Hned v první sezoně posbíral 82 kanadských bodů, v té druhé pomáhal táhnout Floridu až do finále Stanley Cupu, letos zatím bojují o čelo Východní konference.

„Je to pozoruhodné. Myslím, že jsem ještě nikdy neviděl hráče, který by byl takhle nažhavený. Zdá se, že pokaždé, když se dotkne puku, je velká šance, že skončí v síti. Opravdu velká šance. Je úžasné se na to dívat a je hodně dobré vědět, že když potřebujete gól v přesilovce nebo kdekoli jinde, je tam on. Letos za nás vstřelil několik obrovských gólů. Je úžasné to vidět,“ popsal jeho spoluhráč Sam Bennett.

A i bývalí spoluhráči ví, čeho je Reinhart schopen, takhle se vyjádřil Casey Mittelstadt z Buffala: „Myslím, že když se zeptáte kohokoli, kdo s ním hrál, nemyslím si, že je někdo z nás překvapen. Viděli jsme to z první ruky. Je to tak jedinečný hráč. Myslím, že je tak dobrý s pukem, ale také tak dobrý bez puku. Když vidíte všechny jeho góly v přesilovkách, tak si prostě najde vhodný prostor, uvolní se a využije svou dobrou střelu. Je to prostě celkově tak chytrý hráč. Myslím, že to je určitě nejlepší část jeho hry, jeho IQ a to, že ví, kde bude puk a kde musí být on, aby ho získal.“

Reinhartovi letos vyprší tříletá smlouva a 1. července se může stát nechráněným volným hráčem. Během All-Star víkendu však poodhalil, že jednání o smlouvě s Floridou probíhala dobře a nevadí mu, že proces trvá déle. Do té doby doufá, že bude dál střílet góly a pomůže Panthers vyhrát co nejvíce zápasů.

Florida se díky vítězství na ledě Pittsburghu dostala v Konferenční tabulce na druhé místo před Rangers. Směrem k účasti v play off to pro Panthers nevypadá vůbec špatně, ale žádný tým zatím nemá 100% jistotu. Bude Reinhart klíčovým hráčem pro jejich úspěch?

