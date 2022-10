Regenda to dokázal! Z Michalovců až do NHL

Z Michalovců do NHL? Proč ne! Pavol Regenda to definitivně dokázal a podařilo se mu vměstnat do zahajovací soupisky Anaheimu pro start sezony. Příběh, který od začátku připomíná pohádku, tak píše další kapitolu. A rozhodně ne poslední.

V minulé sezoně řádil za Michalovce, svými 39 body v 43 zaujal nejednoho skauta. Na špičkách byli v Mladé Boleslavi. Jednali také velice rychle – ostatně, slovenský útočník měl původně v těchto dnech brázdit extraligové stadiony právě v barvách Bruslařů.

Laso hodili ale také z Anaheimu. A nebylo se o čem bavit. Regenda se přesunul za oceán, kde na něj čekal zrádný tréninkový kemp. Ten ale zvládl na výbornou, navíc zaujal také v přípravných zápasech. Na druhou kolej odsunul další borce, do ligy se totiž podívá právě on!

„Těžko hledám slova,“ soukal ze sebe před novináři těsně po tom, co proběhly poslední škrty. „Byl jsem celkem v šoku, když jsem to zjistil. Je to splněný sen. Pořád si asi úplně neuvědomuji, co to znamená a jaké to asi bude, až vjedu poprvé na led, ale jsem ohromně šťastný.“

Nemusí být jen šťastný, ale také patřičně hrdý. Povedlo se mu opravdu něco výjimečného. Přímo ze slovenské ligy do té nejlepší na světě? Paráda! Lehké to totiž neměl ani v Anaheimu. Jen chvíli poté, co přiletěl, pádil na nováčkovský kemp, kde poprvé zaujal.

„Spoustu toho nacestoval a hned šel hrát,“ smekl klobouk trenér Dallas Eakins. „Na nováčkovském kempu se rozkoukal velice rychle. Je velký, má sílu, nebojí se jít před bránu. Taky za to bývá patřičně odměněn.“

To, že setrvání v týmu není náhoda, dokazuje i to, že ho mají Ducks pořádně nasledovaného. Dva kempy, k tomu nejvíce odehraných přípravných zápasů ze všech v týmu (i díky tomu má mezi Ducks z přípravy nejvíce bodů a gólů).

Regendu také charakterizuje bojovnost. Vzdát se? To není nic pro něj. I proto si ho trenér Eakins ohromně váží. Nejvíce tomu pomohla asi sebekritika po nepovedeném zápase s Los Angeles.

„Těžký zápas, necítil jsem se dobře,“ soukal ze sebe Regenda. „Snažím se do každého zápasu přinést energii a dvě stě procent výkonu. Když nebudu hrát dobře, nebudu hrát vůbec. Ale já chci. Bojuju o místo, musím hrát dobře.“

Parádní výkony, nezlomný charakter, tvrdost ve hře a pozitivní myšlení. Kompletní balíček, který Regendu vynesl z Michalovců do Anaheimu.

„Všem dokážu, že sem patřím,“ zakončil.

