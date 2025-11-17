Red Wings porazili svého neoblíbeného soupeře, Canucks ve třetí třetině zničili Tampu

17. listopadu 6:10Jan Šlapáček
Celý program odstartoval nezvykle v neděli odpoledne, kdy se odehrálo druhé utkání ve Stockholmu. Následný noční rozpis čítal další čtyři zápasy.
Druhé utkání v rámci Global Series ve Stockholmu se proměnilo v jednoznačnou záležitost. Penguins vrátili Predators porážku z úvodního souboje a dokráčeli k výhře 4:0. O osudu klání se rozhodlo de facto v první třetině, ve které si Pittsburgh vypracoval tříbrankové vedení. Skvělý výkon v brance podal mladíček Sergej Murašov.
Hlavním trhákem noci byl souboj dvou týmů "Original Six" hraný v Madison Square Garden. Smutným hrdinou zápasu se stal Jonathan Quick. Americký brankář pochytal hned čtyřicet střel soupeře, svůj tým ale k bodovému zisku nedotáhl. Red Wings o své těsné výhře 2:1 rozhodli v 57. minutě, kdy se dokázal prosadit Lucas Raymond. Detroit zvládl porazit Rangers poprvé od 24. února 2023.
APPLETON SHOT IT INTO THE NET AFTER THE BUZZER AND THE BENCHES CLEARED ???????? pic.twitter.com/SQAhvEADJB
— B/R Open Ice (@BR_OpenIce) November 17, 2025
Velkolepý návrat do zápasu se v noci povedl Vancouveru. Canucks byli v úvodních dvou třetinách na ledě Tampy přehráváni, v té třetí ale dokázali hned pětkrát skórovat a dokráčeli k výhře 6:2. Quinn Hughes v tomto duelu zapsal hned čtyři asistence.
Pittsburgh Penguins - Nashville Predators
4:0 (3:0, 0:0, 1:0)
Branky a nahrávky
3. Wotherspoon (E. Karlsson, Koppanen), 9. Malkin (Hayes, Mantha), 11. Crosby, 58. Lizotte.
Statistika
Střely na bránu: 22 – 21 | Přesilová hra: 0/0 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 0
Kdo se postavil do brankoviště?
Sergej Murašov (PIT) – 21 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 60:00
Juuse Saros (NSH) – 18 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 59:22
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Sergej Murašov (PIT) - 21 zákroků
2. Erik Karlsson (PIT) - 0+1
3. Sidney Crosby (PIT) - 1+0
Tampa Bay Lightning - Vancouver Canucks
2:6 (1:0, 1:1, 0:5)
Branky a nahrávky
20. Kučerov (D. Raddysh, Point), 25. Guentzel (Černák, Hagel) – 30. DeBrusk (Elias Pettersson, Q. Hughes), 45. Sherwood (Boeser, Q. Hughes), 45. L. Karlsson (MacEachern), 46. O'Connor (Q. Hughes, Hronek), 54. MacEachern (Hronek, Q. Hughes), 57. M. Pettersson (Elias Pettersson, T. Myers).
Statistika
Střely na bránu: 30 – 18 | Přesilová hra: 0/2 – 2/3 | Trestné minuty: 33 – 33
Kdo se postavil do brankoviště?
Jonas Johansson (TBL) – 12 zákroků, 5 OG, úspěšnost 70,6 %, odchytal 58:17
Kevin Lankinen (VAN) – 28 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,3 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Erik Černák (TBL) – 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:23
Filip Hronek (VAN) – 0+2, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě: 21:23
Tři hvězdy utkání
1. Quinn Hughes (VAN) - 0+4
2. Mackenzie MacEachern (VAN) - 1+1
3. Jake Guentzel (TBL) - 1+0
Minnesota Wild - Vegas Golden Knights
3:2pp. (1:1, 1:0, 0:1 - 1:0)
Branky a nahrávky
5. Eriksson Ek (Zuccarello, M. Johansson), 30. Trenin (Jurov, M. Foligno), 65. Kaprizov (Zuccarello, Boldy) – 16. Dorofejev (Marner, Hertl), 47. R. Smith (Theodore, Barbašev).
Statistika
Střely na bránu: 27 – 25 | Přesilová hra: 1/4 – 2/5 | Trestné minuty: 8 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Filip Gustavsson (MIN) – 23 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,0 %, odchytal 64:50
Carl Lindbom (VGK) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 64:50
Česká a slovenská stopa
Tomáš Hertl (VGK) – 0+1, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:16
Tři hvězdy utkání
1. Joel Eriksson Ek (MIN) - 1+0
2. Kirill Kaprizov (MIN) - 1+0
3. Marcus Foligno (MIN) - 0+1
New York Rangers - Detroit Red Wings
1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Branky a nahrávky
32. Zibanejad (Cuylle, Panarin) – 30. DeBrincat (Raymond, P. Kane), 57. Raymond (Larkin, Seider).
Statistika
Střely na bránu: 19 – 42 | Přesilová hra: 1/2 – 1/5 | Trestné minuty: 22 – 14
Kdo se postavil do brankoviště?
Jonathan Quick (NYR) – 40 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,2 %, odchytal 58:30
Cam Talbot (DET) – 18 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,7 %, odchytal 59:39
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Lucas Raymond (DET) – 1+1
2. Jonathan Quick (NYR) – 40 zákroků
3. Cam Talbot (DET) – 18 zákroků
Colorado Avalanche - New York Islanders
4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
Branky a nahrávky
25. Colton (C. Makar, Nelson), 26. Olofsson (Malinski), 60. Nečas, 60. Nelson (Burns, Kelly) – 3. Heineman (DeAngelo, Palmieri).
Statistika
Střely na bránu: 28 – 29 | Přesilová hra: 0/3 – 0/4 | Trestné minuty: 13 – 11
Kdo se postavil do brankoviště?
Scott Wedgewood (COL) – 28 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,6 %, odchytal 60:00
Ilja Sorokin (NYI) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 58:26
Česká a slovenská stopa
Martin Nečas (COL) – 1+0, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 19:09
Tři hvězdy utkání
1. Scott Wedgewood (COL) - 28 zákroků
2. Brock Nelson (COL) - 1+1
3. Victor Olofsson (COL) - 1+0
