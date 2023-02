Rébus vyřešen! Meier míří do New Jersey

Největší otázka posledních týdnů je zodpovězena. San Jose se dlouho rozmýšlelo, na jakou nabídku kývne. Nakonec se ukázalo, že nejangažovanější bylo vedení New Jersey. A právě do Devils švýcarská hvězda míří.

Přes víkend se údajně počet týmů, kam by Meier mohl zamířit, smrsknul na dva. Sharks informovali Carolinu, že děkuje za zájem, ale Meier zamíří jinam.

Rozhodovalo se mezi New Jersey a Vegas. Když se Golden Knights zbavili kontraktu Shea Webera, zdálo se, že je jasno. Vegas získalo vysněnou posilou, kterou bude moci v létě dále podepsat.

Jak se ale ukázalo, realita byla jiná. Nakonec zvítězilo New Jersey, možná i díky rodinné konexi, vždyť generální manažer Devils Tom Fitzgerald má v organizaci Sharks bratra na vysoké funkci.

Součástí výměny není žádný podpis smlouvy, jako tomu bylo například v létě u Matthewa Tkachuka. Meierovi tak i nadále neví, co s ním bude v létě. Pro New Jersey to údajně nebyla žádná překážka.

