Reaves o konci v Torontu: Chyběla důvěra, už po pár zápasech mě chtěli pryč

Ryan Reaves se po dvou sezonách loučí s Torontem a novou šanci dostane v San Jose. Navenek šlo o běžný výměnný obchod, uvnitř ale dřímalo hlubší napětí. Sám zkušený forvard nyní přiznal, že důvodem jeho odchodu byla narušená důvěra a ztracená šance ukázat, co v něm ještě je.

„Myslím, že už na začátku sezony nebyla důvěra. Stačil jeden špatný zápas a byl jsem mimo sestavu klidně čtyři, pět, šest zápasů. Pak jsem se vrátil, odehrál dobrý duel – a hned znovu ven. Nemohl jsem nabrat žádný rytmus, žádné momentum,“ posteskl si Reaves v pátečním rozhovoru po přestupu do Kalifornie.

Toronto ho ve čtvrtek vyměnilo do San Jose za obránce Henryho Thruna. Tím oficiálně skončilo působení, které mělo původně trvat tři roky, právě na tak dlouhou dobu Reaves v létě 2023 podepsal smlouvu s cap hitem 1,35 milionu dolarů. Leafs si od něj slibovali fyzickou sílu, zkušenosti a energii do čtvrté formace. Reaves ale za tým odehrál jen 51 zápasů, dal čtyři góly a od března už působil na farmě v AHL.

„Na konci sezony jsem řekl (generálnímu manažerovi Bradu Trelivingovi), že tohle zkrátka není dobré spojení. A předpokládám, že on to cítil podobně po tom, co mě poslal na waiver a do AHL. Oba jsme věděli, že je čas se rozejít,“ prohlásil Reaves.

Kromě zranění kolena, které ho na část ročníku vyřadilo, se později stal pravidelným zdravým náhradníkem. A nejen to, cítil, že terčem se stával i mimo tým.

„Sezonu jsem začal dobře. Ale pak se to začalo hroutit. A najednou to vypadalo, že celé město si přeje, abych zmizel,“ řekl otevřeně Reaves, který se v průběhu kariéry nikdy nebál mluvit naplno.

Přes všechno, co se během ročního angažmá stalo, ale o organizaci samotné mluví s respektem. „Toronto je prvotřídní organizace. O hráče se tam starají skvěle,“ dodal smířlivě.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+