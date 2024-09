Raymond si plácl s Red Wings a podepsal osmiletou smlouvu

Dohoda mezi Detroitem Red Wings a Lucasem Raymondem je konečně uzavřena. Švédský útočník se upsal na 8 let.

Detroit v pondělí večer oznámil, že Raymond, jedna z nejdůležitějších součástí procesu přestavby týmu, byl podepsán na osm let s průměrnou roční výplatou 8 075 000 dolarů.

Třiadvacetiletý Raymond se ve své třetí sezóně v NHL stal nejproduktivnějším hráčem týmu, když zaznamenal 31 gólů a 41 asistencí. Průměr 0,88 bodů na zápas ho řadil pouze za Dylana Larkina (1,01) a Patricka Kanea (0,94).

Lucas Raymond byl Detroitem draftovaný v roce 2020 ze 4. místa. Bylo to v roce, kdy COVID ukončil 12. března základní část a v reakci na to, že všechny týmy neodehrály stejný počet zápasů, se NHL dohodla na draftové loterii. Jedničku draftu (Alexis Lafrenière) si tehdy s velkým štěstím tahali Rangers. Stalo se tak poprvé od roku 1983, že tým, který se dostal do play-off, tahal jako první.

První sezónu po draftu Raymond strávil v nejvyšší švédské hokejové lize a do Severní Ameriky přišel až v roce 2021 jako devatenáctiletý. Debutová sezóna nebyla vůbec špatná. Lucas v 82 zápasech nastřílel 23 gólů, k nim přidal 34 asistencí a celkově tak mohl být spokojený. Hodně mu pomohlo také to, že ji strávil převážně v první lajně s Larkinem.

Ve druhé sezóně měl Raymond mírné problémy s růstem, pro soupeře už navíc nebyl neznámou a v 74 zápasech zaznamenal pouze 45 bodů. Po sezóně se zaměřil na posilování a na podzim 2023 se v kempu objevil zhruba o deset kilo těžší.

Zlepšená fyzička se projevila zejména ve druhé polovině sezóny. Když se Detroit v březnu na devět zápasů ocitl bez Larkina, byl to právě Raymond, kdo vedl tým se sedmi góly. Když Red Wings potřebovali v posledním týdnu sezóny v podstatě všechno vyhrát, aby se udrželi v boji o play-off, byl to znovu Raymond, kdo vedl tým s pěti góly a třemi asistencemi v posledních čtyřech zápasech.

Další úkol pro Red Wings je zřejmý. Musí udržet dalšího veledůležitého mladého hráče - Moritze Seidera. Po podpisu smlouvy s Raymondem a dalším útočníkem Berggrenem zbývá Detroitu pro Seidera necelých 9 milionů.

