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Ratolesti legendárního Iginly: draftem prošly všechny, čerstvě míří Joe do osudového Calgary

30. června 16:00

Tomáš Zatloukal

Od roku 2020 se počítá mezi tu nejvybranější společnost, právě tehdy vstoupil do Síně slávy. Jarome Iginla, to je zkrátka pojem. Borec s nigerijskými kořeny vychoval pro vrcholový hokej i všechny své potomky, syny Tije a Joea a také dceru Jade. Všichni tři prošli draftem do elitních profesionálních soutěží, což stvrdila víkendová volenka talentů. Už ve třetím kole se překvapivě dostalo na nejmladšího z tria, Joe zamířil ke Flames. Do klubu, v němž Jarome boural soupeře, rekordy i stereotypy. Aby klub NHL draftoval syna svého někdejšího kapitána? Zcela bezprecedentní krok to nebyl.

Stačí si jen lehce osvěžit paměť. A že by to uvítala v těchto dnech nejen ona...

Draft 2021, druhé kolo a Arizona ukazuje na Joshe Doana, syna té největší ikony Kojotů Shanea.

Pouto se ale až nečekaně brzy přetrhlo,  nejprve kvůli odkupu kádru a dalšího hokejového "zboží" nováčkem z Utahu. A když pak Mamuti zavětřili šanci získat ofenzivní eso v JJ Peterkovi, poslali Joshe do Buffala. Sabres bleskově odhalili jeho potenciál.

Draft 2024, Montreal bere ve třetí rundě Aatuse Koiva. To příjmení je jistě povědomé i jen svátečnímu fandovi, Saku byl roky srdcem a duší Habs, céčko na slavné adrese nosil déle než velikáni typu Maurice Richarda či Émila Boucharda.

Aatus zatím zůstává doma v Turku, vychovalo ho stejně jako jeho otce TPS. V dresu tradičního účastníka Liigy sbírá zkušenosti s "dospěláckým" hokejem. A zatím to na žádnou velkou kariéru úplně nevypadá...

All of Jarome Iginla's kids have now been drafted into professional hockey ????????

Joe Iginla was drafted in the third round of this year's NHL draft by the Calgary Flames! pic.twitter.com/cUQodpFvCG

— SportsCenter (@SportsCenter) June 27, 2026

Jakému příkladu se přiblíží Joe?

Calgary si ho zamluvilo s (výrazným) předstihem - už zkraje třetího kola. "Možná jsme mohli počkat, ale v minulosti jsme opakovaně čekali a pak jsme přišli o hráče, o kterého jsme stáli a akorát jsme byli naštvaní," říká GM Craig Conroy.

A dodává, že takhle přišel o již zmíněného Joshe Doana.

Co čeká od mladšího ze synů Iginly, svého někdejšího spoluhráče? "Je pracovitý a sázíme na to, že se bude dál zlepšovat. Řekl bych, že mu to bude chvíli trvat, než jeho potenciál naplno rozkvete. V této sezoně ho zbrzdila zlomená žebra."

Je v tom cítit diplomacie. Opatrnost. Nechce na Joea vyvíjet přílišný tlak. On sám ale říká: "Mám hroší kůži! Čelit očekáváním je výsada, privilegium" a těší se na velkou výzvu.

U Iginlů mají poslední dobou díky hokeji vícero důvodů k radosti, vždyť jen pár týdnů před Joem prošla draftem do té nejlepší hokejové ženské ligy (PWHL) Jade. Z osmnácté pozice, coby ex-kapitánka Brownovy univerzity.

I ona hraje v útoku, stejně jako bráchové. Vzor měli jasný...

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