Raška je blízko debutu v NHL! San Jose ho povolalo z farmy

Dvacetiletý útočník Adam Raška by si měl zítra proti Buffalu odbýt premiéru v NHL. Sharks, kteří se podobně jako ostatní týmy v soutěži potýkají s absencemi několika nakažených hráčů, ho ve středu povolali z farmy.

San Jose bude hrát v noci ze čtvrtka na pátek v Buffalu. Oblékne dres Sharks i Raška? Pokud ano, bude prvním českým hokejistou v NHL, který se narodil v novém tisíciletí.

„Do hry vnese energii a vášeň," těší se na dravého forvarda trenér Bob Boughner.

Raška hraje v parádní formě. Zatímco v prvních třinácti zápasech letošní sezony nezískal ani bod, za posledních osm zápasů se blýskl dvěma góly a čtyřmi asistencemi.

Jeho hra nikdy nebyla založená na produktivitě, málokdo však umí rozdat takové rány jako on a málokdo dokáže být na ledě pro soupeře tak nepříjemný jako on. A to vše navzdory Raškově menší – 178 centimetrů vysoké – postavě.

Přesvědčoval o tom poslední dva roky v juniorské QMJHL v Rimouski i předtím v Třinci a Frýdku-Místku. Hned dvakrát navíc startoval na juniorském mistrovství světa a nechyběl ani na Hlinka Gretzky Cupu nebo šampionátu do osmnácti let.

V květnu podepsal nováčkovskou smlouvu se San Jose, které si Rašku zamluvilo na draftu 2020 z celkové 201. pozice.

Hned ve svém prvním roce kontraktu zřejmě dostane šanci i v hlavním týmu. Sharks mají aktuálně na marodce Kevina Labanca nebo Rudolfse Balcerse a kvůli covidu budou v následujích dnech chybět Lane Pederson a hlavně kapitán Logan Couture.

Otevírá se tím šance pro ostatní – a jedním z nich je právě dvacetiletý Adam Raška.

