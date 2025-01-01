Rantanenův nástupce na přesilovkách? Nečas se spíš pletl, může jím být druhý Olofsson

21. srpna 16:00Tomáš Zatloukal
Říkávalo se mu "Goalofsson". Takovou senzací se stal, když vtrhl do NHL a nechytatelně pálil v početních výhodách a trestal vyloučení soupeřů. A byť nikdy nedorostl zrovna v ligovou star, Victor Olofsson zkrátka má skvělou ránu a umí ji využít. V minulé sezoně se trefil ve zvýhodněném počtu hráčů na ledě šestkrát, jen Tomáš Hertl a Pavel Dorofejev byli u Vegas Golden Knights lepší. Nově bude sázet fíky za Colorado Avalanche. A nabízí se zajímavá varianta, po kom a jaké místo zaujme.
Colorado roky těžilo při přesilových hrách z palebné pohotovosti Mikka Rantanena.
Jenže dominantní Fin už obléká dres dallaských Hvězd. A stihl letos i intermezzo u Hurikánů z Caroliny.
Právě od těch přišel jako součást odstupného za muže s číslem 96 a přezdívkou Moose Martin Nečas. Český forvard ale nemohl úplně zastat Rantanenovu roli v elitním komandu.
(Nejen) v početních převahách si často sjížděl na levý kruh, přesně do míst, kde chtěl operovat a kde se často zrovna i vyskytoval Nathan MacKinnon.
"Neči" ostatně přiznal, že si se slavným parťákem na ledě ze začátku tu a tam překáželi. Logicky - jsou to praváci, rádi jsou na puku. To Rantanen drží hůl nalevo. A čerstvě představená posila Olofsson také.
Navíc má také naturel kanonýra. První myšlenka je vždy na střelu, tvorba hry je až druhotná záležitost. A tak je tu dobrý předpoklad, že by mohl třicetiletý Švéd s proměňováním přesilovek skutečně vypomoct.
Přichází na rok, za skromnou gáži 1,25 milionu dolarů. Pro Avs tuze přívětivá smlouva.
Obzvlášť když vezmete v potaz také fakt, že Olofsson už není jednostranným hráčem, výrazně se ve Vegas zlepšil směrem dozadu.
Colorado ovšem musí doufat, že zůstane zdravý. dosud v kariéře odehrál jen dvakrát přes 70 mačů. Za Zlaté rytíře v uplynulém ročníku zvládl 56 startů (řeč je o základní části) s bilancí 15 + 14.
Při plném zápasové vytížení má sezonní průměry solidní - 23 branek a 23 asistencí. Jeho osobním maximem je 28 gólů, kdo ví, třeba by ho mohl v Denveru ohrozit...
Příležitost k tomu bude mít skvostnou, otvírá se mu pozice šitá na míru. Post střelce, kterému budou při vyloučení protivníků nabíjet machři jako MacKinnon či Cale Makar. Kouč Jared Bednar nepochybně tuhle možnost vyzkouší.
Trikot má, s trochou nadsázky, Olofsson už ready, ještě loni působil pod Skalistými horami jeho jmenovec Fredrik.
