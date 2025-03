Rantanen zpět v Coloradu. Asistence, potlesk, ale taky bučení

Mikko Rantanen se den před zápasem sešel na večeři s bývalými spoluhráči z Colorada, aby zavzpomínali na společné časy. O den později už proti nim stál jako soupeř v dresu Dallasu a zažil návrat, který byl plný emocí.

Poprvé v kariéře nastoupil v Ball Areně jako soupeř, což pro něj bylo zvláštní. Na ledě se potkával s hráči, se kterými roky bojoval bok po boku. Nakonec to ale byli právě jeho bývalí spoluhráči, kdo se radoval. Cale Makar rozhodl utkání po 34 vteřinách prodloužení a zajistil Avalanche výhru 4:3.

Rantanen si užil ovace fanoušků, ale ne všichni byli nadšení z jeho návratu. Zatímco při emotivním videu, které připomnělo jeho desetileté působení v klubu a triumf ve Stanley Cupu, se hala rozezněla skandováním „Moose“, jak mu fanoušci přezdívají, později už bylo slyšet i pískot. Především ve chvíli, kdy si připsal asistenci na první gól Dallasu.

„Nebyl to nejpříjemnější zápas, protože Colorado má skvělé hráče a silný tým,“ přiznal Rantanen po utkání. Přesto si vážil přijetí, kterého se mu dostalo. „Nikdy na to nezapomenu. Fanoušci mě podporovali deset let, hodně to pro mě znamená.“

Do Dallasu se dostal nečekaně. V lednu byl vyměněn do Caroliny v rámci rozsáhlé výměny, která přinesla Avalanche útočníky Martina Nečase a Jacka Druryho. Přestup ho zaskočil, protože do poslední chvíle věřil, že s Coloradem najde cestu k dohodě. „Vždycky jsem chtěl zůstat, říkal jsem to i vedení. Ale v NHL už byli vyměněni i lepší hráči než já. Tak to prostě chodí,“ pokrčil rameny Rantanen.

V Carolině odehrál jen 13 zápasů, než byl 7. března znovu vyměněn, tentokrát do Dallasu. Se Stars ihned podepsal osmiletý kontrakt na 96 milionů dolarů. „Jsem tady spokojený. Tým je silný, má skvělý mladý základ a výborného trenéra,“ pochvaluje si nový začátek. Ve čtyřech zápasech za Dallas si připsal dvě branky a dvě asistence.

Rantanenův návrat do Denveru sledovali i jeho bývalí parťáci. Cale Makar s ním den před zápasem zašel na večeři a potvrdil, že jejich přátelství změna dresu nezlomila. „Bojovali jsme o to, aby zaplatil účet,“ smál se Makar. „Bylo fajn ho vidět. Je škoda, že ho teď budeme potkávat jako soupeře častěji.“

A právě to může být velké téma pro blížící se play-off. Pokud se karty správně rozdají, může Rantanen se svým Dallasem narazit na Colorado hned v prvním kole. A to by byla série, na kterou by se rozhodně dívalo skrz mikroskop. „Budou to skvělé zápasy, pokud na sebe narazíme,“ těší se Rantanen.

